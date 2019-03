Premier Michel (MR): 'Francken had waarschijnlijk ontslag moeten nemen als N-VA nog in regering zat'

Aanleiding waren de resultaten van het administratief onderzoek dat huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) had gevraagd naar de uitreiking van humanitaire visa. De praktijk kwam onder de aandacht toen bleek dat Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) ervan werd verdacht Syrische christenen voor grof geld aan visa te hebben geholpen.

Volgens de methode, waarbij tussenpersonen met namenlijsten werkten, kregen 1.502 mensen een humanitair visum. Uit het onderzoek van de administratie bleek dat er 1.150 asiel hebben aangevraagd. Het merendeel heeft dat ook gekregen of hun dossier is in onderzoek. 121 personen kregen hun visum, maar van hen is niet geweten waar ze zijn.

Bij de mensen die via Kucam een visum kregen heeft minder dan de helft internationale bescherming gekregen. Ondertussen gaat het verhaal dat één persoon betrokken zou zijn geweest bij misdaden van het regime-Assad.

Lees ook: De twee gezichten van Theo Francken na de Kucam-affaire

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bevestigde dat de federale politie nooit werd gevraagd een controle door te voeren in het kader van die humanitaire visa. Hij heeft minister De Block intussen gevraagd de lijst met meer dan 1.000 namen door te sturen, in de eerste plaats de 121 die geen asiel hebben aangevraagd. Zijn diensten hebben de Dienst Vreemdelingenzaken ook gevraagd naar de identiteit van de mogelijke misdadiger om een snelle screening door te voeren.

Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) vroeg zich af of deze cijfers ooit aan het licht zouden zijn gekomen mocht de regering niet zijn gevallen na het vertrek van N-VA. 'Er zijn te weinig checks and balances', vond hij. Het ontlokte bij de premier de commentaar dat hij geschokt was door de feiten en, mocht de regering niet in lopende zaken zitten, staatssecretaris Francken waarschijnlijk ontslag had moeten nemen.