Premier Michel in Davos: 'Krijg geen vragen over politieke situatie in België'

Premier Michel vertrok dinsdag richting de Zwitserse Alpen, waar hij in het chique skioord Davos deelneemt aan het jaarlijkse Wereld Economisch Forum. Nergens anders ter wereld zijn op zo weinig vierkante kilometer zoveel toppolitici en CEO's actief. Netwerken op hoog niveau dus. De interne politieke situatie van ons land is in Davos geen heet hangijzer.

'De interne politieke realiteit van België wordt niet als een drama gezien', aldus de premier woensdag. Op de agenda van de premier woensdag verscheidene contacten met regeringsleiders en belangrijke CEO's, zoals bijvoorbeeld Lufthansa-topman Carsten Spohr. De Duitse luchtvaartmaatschappij is eigenaar van Brussels Airlines, en bij de overname beloofden de Duitsers onder meer de werkgelegenheid, de investeringen en het aantal bestemmingen op peil te houden.

De boodschap die de premier kreeg is dat ons land strategisch belangrijk is en blijft binnen de groep. Dat blijkt ook uit de tewerkstelling en het aantal vluchten, die sinds de overname door Lufthansa zijn toegenomen. Een min of meer dezelfde boodschap kreeg de eerste minister van de grote baas van de Japanse farmareus Takeda, Christophe Weber.

Takeda is in ons land bekend als overnemer van biotechbedrijf Tigenix. De Takeda-topman bevestigde dat België zeer interessant is en blijft voor investeringen, in het bijzonder voor onderzoek en ontwikkeling. Behalve bedrijfsleiders ziet Michel in Davos ook regeringsleiders, zoals de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Beide regeringsleiders willen meer samenwerking tussen de Europe Unie en de Afrikaanse Unie.

Ook actief op het Wereld Economisch Forum is minister van Werk Kris Peeters. De aanwezigheid van België in Davos loont wel degelijk, verzekert hij. Zo zijn bijvoorbeeld de eerste contacten met de Chinese onlinreus Alibaba, vandaag actief op de Luikse luchthaven, gelegd in Davos. 'Onze aanwezigheid hier brengt op voor heel het land', aldus Peeters.