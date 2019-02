Premier Michel en Theresa May streven naar gelijklopende aanpak IS-strijders

Tijdens een telefoongesprek hebben ze zondag afgesproken om 'heel nauw samen te werken met de bedoeling een gelijklopende aanpak te hebben om onze veiligheidsbelangen te verdedigen', zegt de woordvoerder van Michel.

Zaterdagnacht lanceerde de Amerikaanse president Trump de oproep aan Europa om zo'n 800 Europese Syriëstrijders terug te halen en in eigen land te berechten. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei meteen dat er naar een Europese oplossing moet worden gestreefd en dat premier Michel daar initiatieven voor zou kunnen nemen. Michel werd zondagochtend al opgebeld door de Britse premier Theresa May.

Ze kwamen overeen dat België en het Verenigd Koninkrijk naar een 'gelijklopende aanpak' zullen streven. In de komende uren al gaan Belgische en Britse raadgevers over de zaak samenzitten. Premier Michel zal in de loop van de komende dagen ook contact hebben met de Nederlandse premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron. Michel en May praatten ook over de brexit. Normaal gezien verlaten de Britten op 29 maart de Europese Unie, maar het is nog niet duidelijk of dat met of zonder Brits-Europees terugtrekkingsakkoord zal zijn.

In het geval van een 'no deal' dreigt er economische chaos en jobverlies, ook in België. Tegenover Theresa May herhaalde premier Michel alvast dat wat hem betreft de integriteit van de Europese eenheidsmarkt cruciaal is en blijft voor de Belgische jobs en bedrijven. Michel hamerde er ook op dat alle inspanningen moeten worden gedaan om een oplossing te vinden binnen het kader van het ontwerp-terugtrekkingsakkoord dat de EU in november overeen is gekomen met premier May.