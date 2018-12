Premier Michel consulteert 'alle democratische' Kamerfracties

Hij wil daarbij 'alle democratische partijen consulteren' en 'een kwaliteitsvolle dialoog in het belang van de stabiliteit en continuïteit', zo is in de entourage van de premier te horen.

Omstreeks 10.45 uur zat de eerste minister samen met N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Vertrouwensstemming

Verschillende oppositiepartijen vinden dat de herschikte regering-Michel na het vertrek van N-VA het vertrouwen van de Kamer moet vragen. Een juridisch advies van de diensten van de Kamer lijkt hen daarin te steunen. Hoewel ze juridisch niet afdwingbaar is, bestaat er volgens die nota een 'grondwettelijke gewoonte' dat een regering ook na een wijziging van haar samenstelling met een regeringsverklaring of -mededeling komt, waarna een debat en vertrouwensstemming volgen.

Op de middag komt de conferentie van voorzitters van de Kamer bijeen om zich te buigen over het gewijzigde politieke landschap.