We moeten alles doen om niet-noodzakelijke contacten te stoppen. Die boodschap gaf premier Alexander De Croo (Open VLD) mee tijdens de wekelijkse plenaire vergadering in de Kamer. Tegelijkertijd is de eerste minister niet van plan om gehoor te geven aan het pleidooi voor een nieuwe soort lockdown. 'We moeten vooral standvastigheid tonen en niet continu veranderen van strategie.'Daarmee drukt De Croo de oproepen van de afgelopen dagen de kop in. Experts als Marc Van Ranst en Emmanuel André (beiden KU Leuven) verspreidden via de media hun advies om naar veel strengere maatregelen te gaan. Concreet: een korte, maar krachtige lockdown. Ook politici lieten zich niet onbetuigd. Vooral Franstalige kopstukken roerden de trom, zoals Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Toch zal het Overlegcomité, dat donderdagavond al vervroegd bijeenkomt, meer dan waarschijnlijk slechts enkele verscherpingen in de cultuur- en sportwereld teweegbrengen. Ook in de jeugdwerking staan verstrengingen gepland. Daarover zaten de regionale ministers de laatste dagen bijeen. Veel verder zal het niet gaan. De Croo zal voor die beslissing een bondgenoot vinden in N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die schreef woensdagavond op Facebook dat 'diverse Franstaligen voor een nieuwe lockdown pleiten voor het hele land'. Zijn suggestie: bekijk het per provincie. 'We kunnen ons baseren op de zevendaagse cijfers met betrekking tot de hospitalisaties per 100.000 inwoners. Die parameter is zuiver objectief.' Ook Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) vindt dat de huidige maatregelen voorlopig volstaan.Het onderscheid tussen de regio's was eveneens zichtbaar in de Kamer. De Franstalige oppositiepartijen PVDA en CDH vroegen vooral verstrengingen. 'Er moeten nu dringend krachtdadige beslissingen genomen worden', aldus PVDA'er Raoul Hedebouw.Bij de Vlaamse oppositie weerklonk die roep amper. Barbara Pas (Vlaams Belang) nam vooral de nieuwe teststrategie op de korrel. Peter De Roover (N-VA) eist dan weer een duidelijke juridische basis voor de coronamaatregelen. 'Krachtdadigheid vraagt duidelijkheid', aldus de fractieleider. Bij regeringspartijen Open VLD en Groen leefde dan weer de wens om een nieuwe lockdown te vermijden. 'Een lockdown is voor veel mensen het synoniem voor een mentale knockdown', aldus Kathleen Verhelst (Open VLD). Bij regeringspartij CD&V klonk een iets kritischere noot. Nawal Farih vroeg zich af waarom het in sommige labo's nog meer dan twee dagen duurt voordat ze een test hebben verwerkt.Hoe dan ook wil De Croo niet spreken van communautaire verschillen. 'Laten we alstublieft niet zeggen dat het probleem slechts geldt in één kant van het land.' Het virus zit overal, aldus de premier. Het bewijs: vorige week zaten slechts drie provincies nog niet in fase 4 van de coronabarometer, die vrijdag officieel moet worden afgeklopt. 'Twee van die drie provincies zitten nu wél in fase 4', aldus de premier. Volgens De Croo zal Limburg, de enige overgebleven provincie in fase 3, in de 'komende dagen' ook in die vierde alarmfase terechtkomen.Verschillende partijen vroegen ook naar de inzet van snelle antigeentests. Die moeten onder meer de druk op de laboratoria verlichten. Volgens De Croo heeft zijn regering al 4 miljoen stuks besteld, waarvan er volgende week een half miljoen zullen aankomen. 'Ze zullen geïntegreerd worden in de strategie', dixit De Croo. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei nadien wel dat de volledige integratie nog een tijd zal duren - de socialist sprak over 'enkele weken'.De Croo kwam ook terug op de gewijzigde teststrategie, die deze week ophef veroorzaakte. Minstens twee weken lang worden asymptomatische hoogrisicocontacten en terugkerende reizigers niet langer getest. De Croo benadrukte dat er niet minder zal getest worden, maar anders. De Open VLD'er zwaaide daarvoor met een document van 20 augustus, waarin de verschillende gezondheidsministers de testprioriteiten hebben vastgelegd in functie van de ernst van de epidemie. Daarin valt te lezen dat het testen van risicocontacten op de laatste plaats staat in de hoogste alarmfase. En in die oog van de storm zit ons land op dit moment.