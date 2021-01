In een gesprek met De Zondag drukt premier Alexander De Croo (Open VLD) de hoop uit dat we tegen het einde van de zomer opnieuw een ietwat normaal leven kunnen leiden. Dan zou zeventig procent van de bevolking gevaccineerd moeten zijn.

Wat is voor u de grootste uitdaging van het nieuwe jaar?

ALEXANDER DE CROO: (resoluut) De mensen gemotiveerd houden. Wie het vaccin krijgt, kan niet meer zelf ziek worden, maar kan het virus wel nog overdragen. De mensen moeten dat goed beseffen. Het is daarom dat we niet meteen alle regels kunnen lossen. Ook wie gevaccineerd is, moet zich aan de maatregelen houden. Het vrije leven is helaas nog niet helemaal terug.

Wanneer dan wel? Als zeventig procent van de bevolking gevaccineerd is?

DE CROO: Dat is wat wetenschappers zeggen. Ik hoop dat dat lukt tegen het einde van de zomer, dat we dan opnieuw een ietwat normaal leven kunnen leiden. Dat is het perspectief dat ik kan geven.

Waarom moeten die vaccinaties zo lang duren?

DE CROO: Omdat we afhankelijk zijn van de productie. Dat geldt voor alle Europese landen. Meer kunnen we niet doen. Al is het wel mogelijk dat toekomstige vaccins het proces versnellen. De vaccins die we nu toedienen, houden de verspreiding van het virus niet tegen. Andere vaccins zullen dat misschien wel doen. Al kan ik daar niet op vooruitlopen.

Komen er nog versoepelingen voor 1 maart?

DE CROO: Ik hoop van wel. Als de cijfers verder dalen, en we duiken onder de 800 besmettingen per dag, dan moet er iets mogelijk zijn. We hebben dat dus allemaal samen in handen. Wil u terug naar de kapper, hou u dan aan de regels.

Is er geen alternatief voor deze totale isolatie? Meer dan de helft van de doden valt in woonzorgcentra.

DE CROO: Maar welk dan? We kunnen onze woonzorgcentra toch niet onder een stolp plaatsen? En wat dan met de mensen die daar werken? Los daarvan: bijna de helft van de doden komt niet van woonzorgcentra. Er zijn ook jonge mensen die ziek worden. Bovendien worden er minder kankergezwellen vastgesteld, omdat mensen niet naar het ziekenhuis durven. (op dreef) We doen dit om een derde golf te vermijden. Want die zal nóg erger zijn dan de tweede. Ik zal meer zeggen: we kunnen geen derde golf aan.

Paul Cobbaert/De Zondag

