Regeringspartijen reageren misnoegd over de bijeenkomst in het Ter Kamerenbos van donderdag en het geweld tegen de politie dat daarbij kwam kijken.

Premier Alexander De Croo reageert verontwaardigd op de onrust die donderdagavond is ontstaan in het Ter Kamerenbos, na de oproep die was gelanceerd voor een nepfestival. Hij spreekt daarbij zijn steun uit aan de politiemensen die gekwetst raakten. 'Geweld tegen politiemensen is onder gelijk welke omstandigheid onaanvaardbaar', luidt het vrijdag op zijn kabinet. De Croo begrijpt dat de aanhoudende coronapandemie heel wat vraagt van heel veel mensen, niet alleen jongeren, maar benadrukt dat de regels er zijn met een goede reden en dat ze gelden voor iedereen. 'Er is geen enkele rechtvaardiging voor het overtreden van de coronaregels, zeker niet op een precair moment waarop onze ziekenhuizen vollopen en mensen in de zorg zich dag en nacht uit de naad werken om nog bedden te vinden en mensen levensreddende zorg te geven.'

Wat gisteren gebeurd is in het Terkamerenbos is totaal onaanvaardbaar. Alle steun aan gekwetste politiemensen.



Ik begrijp dat iedereen corona beu is. Maar de regels zijn er met reden en voor iedereen. Ziekenhuizen lopen vol.



Solidariteit nu is sleutel voor vrijheid morgen. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) April 2, 2021

'Onaanvaardbaar'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laakt de massabijeenkomst in het Ter Kamerenbos. Ze roept op de maatregelen nauwgezet te volgen en vindt het 'onaanvaardbaar' dat agenten gewond raakten tijdens hun opdracht. 'De uit de hand gelopen aprilgrap vandaag in het Terkamerenbos is een kaakslag voor al die mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren.'

'Ik voel mee met de mensen die door covid-19 ziek werden, de families die een geliefde betreuren en de zorgverleners die opnieuw aan de limiet van de draagkracht van hun ziekenhuis zitten', zegt de minister van Binnenlandse Zaken donderdagavond in een persbericht. 'Zolang het virus niet onder controle is, wordt iedereen geacht zich te houden aan de sanitaire maatregelen. Dat politiemensen gewond raakten bij het uitvoeren van hun opdracht is onaanvaardbaar.'

Verlinden roept op tot meer burger- en verantwoordelijkheidszin. Ze beseft dat de hele coronasituatie voor veel mensen erg lang duur en dat het niet evident is om alle maatregelen goed na te leven, zeker nu met het goede weer. Maar hoe consequenter iedereen zich aan de maatregelen houdt, aldus de minister, hoe sneller de verspreiding van het virus gestopt kan worden. 'Dat is de manier om perspectief te krijgen op een nieuw normaal leven. In vergelijking met onze buurlanden doet België het goed. Laten we samen die voorsprong verder uitbouwen. Dan komt het echt goed.'

Ook vraagt ze om 'omzichtig om te springen' met oproepen op de sociale media. Enkele weken geleden ontstond op Facebook het festival La Boum in het Ter Kamerenbos, een 1 aprilgrap. Intussen is ook al een oproep gelanceerd om op 2 april samen te komen. Hoewel het duidelijk om een aprilvis gaat, heeft het Facebookevenement intussen al bijna 69.000 geïnteresseerden.

Politie ontruimt bos

Uiteindelijk daagden donderdag verschillende honderden mensen op. Volgens de politie ging het om 1.500 tot 2.000 personen. Die respecteerden de coronamaatregelen niet, bouwden een feestje en reageerden met gejoel op de aankomst van de politie. Vervolgens ontruimde de politie na 17.00 uur het bos, waarbij 14 personen administratief werden aangehouden en één persoon gerechtelijk werd aangehouden. Dat meldt de Brussels lokale politie. Omstreeks 21.15 uur waren nog twee groepjes jongeren in het park aanwezig, aldus de politie, die massaal aanwezig was met zowel ordetroepen te voet en de hondenbrigade als agenten te paard en het waterkanon. Er wordt ook gebruik gemaakt van een drone en een helikopter.

'We hebben de aanwezige menigte meermaals gewaarschuwd dat we hen uiteen zouden drijven', zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. 'De hondenbrigade en de agenten te paard volgden daarbij de rangen van de interventie-eenheden. Het waterkanon werd meermaals ingezet omdat de mensen maar bleven terugkomen. We hebben het hele manoeuvre verschillende keren moeten uitvoeren.'

De feestvierders bekogelden de politie daarbij met glazen flessen, en 26 agenten raakten gewond. Eén van hen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Bij de aanwezige feestvierders vielen dan weer acht gewonden. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl twee anderen ter plaatse verzorging kregen. Minstens één van die slachtoffers was geraakt door een ijzeren staaf die door een andere feestvierders gegooid werd. Er raakten bovendien zeven politiepaarden gewond.

Eventsector roept politiek op tot overleg

De eventsector in ons land distantieert zich van de problemen in Ter Kamerenbos, maar roept de virologen en de politiek op tot versneld overleg met de brede sector om dit in de toekomst te vermijden. Dat meldt Event Confederation, een koepelorganisatie van evenementorganisatoren, donderdag in een persbericht.

'Zowel in covid-tijden als daarbuiten, als sector nemen we altijd en overal onze verantwoordelijkheid en respecteren steeds de geldende maatregelen en afspraken. Geweld ten opzichte van de ordediensten is ontoelaatbaar en nooit goed te keuren', klinkt het bij woordvoerder Bruno Schaubroeck.

Volgens Event Confederation zijn dergelijk 'spontane' feesten echter geen verrassing. 'We hebben die vrees reeds meerdere malen kenbaar gemaakt aan virologen en politici. Wij roepen hen op om versneld aan tafel te gaan zitten en werk te maken van een veilige - gestructureerde -gecontroleerde heropstart van het georganiseerde publieke leven. Dat is de enige manier om een herhaling hiervan in de nabije toekomst te vermijden.'

De sector heeft naar eigen zeggen een duidelijk plan gemaakt voor een voorzichtige en verantwoorde heropening van de sector. Event Confederation is ervan overtuigd dat ze een deel van de oplossing zijn en een rol kunnen spelen in de heropstart van het publieke leven.

Close

Brussels burgemeester Philippe Close verdedigt het optreden van de politie donderdag . 'We (de politie) waren in grote getale aanwezig en we hebben laten zien dat we er waren', zei Close vrijdag op Matin Première bij de RTBF. Close (PS) verzekerde ook dat de politie heeft gewacht met tussenbeide te komen om een onderscheid te kunnen maken tussen gezinnen en mensen die te goeder trouw in het park aanwezig waren, en de onruststokers. 'Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd "nu is het genoeg". Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arrestaties had verricht, wisten dat er een probleem was', voegde de burgemeester toe. 'Ik zal nooit toelaten dat men de politie bekogelt, dat men glazen flessen naar hen gooit', zei Close, die de organisatoren van het nepfeestje wil laten opdraaien voor de kosten. 'Dat ze maar weten dat ze gezocht worden' door justitie, aldus nog de Brusselse burgemeester.

Premier Alexander De Croo reageert verontwaardigd op de onrust die donderdagavond is ontstaan in het Ter Kamerenbos, na de oproep die was gelanceerd voor een nepfestival. Hij spreekt daarbij zijn steun uit aan de politiemensen die gekwetst raakten. 'Geweld tegen politiemensen is onder gelijk welke omstandigheid onaanvaardbaar', luidt het vrijdag op zijn kabinet. De Croo begrijpt dat de aanhoudende coronapandemie heel wat vraagt van heel veel mensen, niet alleen jongeren, maar benadrukt dat de regels er zijn met een goede reden en dat ze gelden voor iedereen. 'Er is geen enkele rechtvaardiging voor het overtreden van de coronaregels, zeker niet op een precair moment waarop onze ziekenhuizen vollopen en mensen in de zorg zich dag en nacht uit de naad werken om nog bedden te vinden en mensen levensreddende zorg te geven.''Onaanvaardbaar'Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laakt de massabijeenkomst in het Ter Kamerenbos. Ze roept op de maatregelen nauwgezet te volgen en vindt het 'onaanvaardbaar' dat agenten gewond raakten tijdens hun opdracht. 'De uit de hand gelopen aprilgrap vandaag in het Terkamerenbos is een kaakslag voor al die mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren.''Ik voel mee met de mensen die door covid-19 ziek werden, de families die een geliefde betreuren en de zorgverleners die opnieuw aan de limiet van de draagkracht van hun ziekenhuis zitten', zegt de minister van Binnenlandse Zaken donderdagavond in een persbericht. 'Zolang het virus niet onder controle is, wordt iedereen geacht zich te houden aan de sanitaire maatregelen. Dat politiemensen gewond raakten bij het uitvoeren van hun opdracht is onaanvaardbaar.' Verlinden roept op tot meer burger- en verantwoordelijkheidszin. Ze beseft dat de hele coronasituatie voor veel mensen erg lang duur en dat het niet evident is om alle maatregelen goed na te leven, zeker nu met het goede weer. Maar hoe consequenter iedereen zich aan de maatregelen houdt, aldus de minister, hoe sneller de verspreiding van het virus gestopt kan worden. 'Dat is de manier om perspectief te krijgen op een nieuw normaal leven. In vergelijking met onze buurlanden doet België het goed. Laten we samen die voorsprong verder uitbouwen. Dan komt het echt goed.'Ook vraagt ze om 'omzichtig om te springen' met oproepen op de sociale media. Enkele weken geleden ontstond op Facebook het festival La Boum in het Ter Kamerenbos, een 1 aprilgrap. Intussen is ook al een oproep gelanceerd om op 2 april samen te komen. Hoewel het duidelijk om een aprilvis gaat, heeft het Facebookevenement intussen al bijna 69.000 geïnteresseerden. Uiteindelijk daagden donderdag verschillende honderden mensen op. Volgens de politie ging het om 1.500 tot 2.000 personen. Die respecteerden de coronamaatregelen niet, bouwden een feestje en reageerden met gejoel op de aankomst van de politie. Vervolgens ontruimde de politie na 17.00 uur het bos, waarbij 14 personen administratief werden aangehouden en één persoon gerechtelijk werd aangehouden. Dat meldt de Brussels lokale politie. Omstreeks 21.15 uur waren nog twee groepjes jongeren in het park aanwezig, aldus de politie, die massaal aanwezig was met zowel ordetroepen te voet en de hondenbrigade als agenten te paard en het waterkanon. Er wordt ook gebruik gemaakt van een drone en een helikopter.'We hebben de aanwezige menigte meermaals gewaarschuwd dat we hen uiteen zouden drijven', zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. 'De hondenbrigade en de agenten te paard volgden daarbij de rangen van de interventie-eenheden. Het waterkanon werd meermaals ingezet omdat de mensen maar bleven terugkomen. We hebben het hele manoeuvre verschillende keren moeten uitvoeren.' De feestvierders bekogelden de politie daarbij met glazen flessen, en 26 agenten raakten gewond. Eén van hen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Bij de aanwezige feestvierders vielen dan weer acht gewonden. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl twee anderen ter plaatse verzorging kregen. Minstens één van die slachtoffers was geraakt door een ijzeren staaf die door een andere feestvierders gegooid werd. Er raakten bovendien zeven politiepaarden gewond. De eventsector in ons land distantieert zich van de problemen in Ter Kamerenbos, maar roept de virologen en de politiek op tot versneld overleg met de brede sector om dit in de toekomst te vermijden. Dat meldt Event Confederation, een koepelorganisatie van evenementorganisatoren, donderdag in een persbericht.'Zowel in covid-tijden als daarbuiten, als sector nemen we altijd en overal onze verantwoordelijkheid en respecteren steeds de geldende maatregelen en afspraken. Geweld ten opzichte van de ordediensten is ontoelaatbaar en nooit goed te keuren', klinkt het bij woordvoerder Bruno Schaubroeck. Volgens Event Confederation zijn dergelijk 'spontane' feesten echter geen verrassing. 'We hebben die vrees reeds meerdere malen kenbaar gemaakt aan virologen en politici. Wij roepen hen op om versneld aan tafel te gaan zitten en werk te maken van een veilige - gestructureerde -gecontroleerde heropstart van het georganiseerde publieke leven. Dat is de enige manier om een herhaling hiervan in de nabije toekomst te vermijden.' De sector heeft naar eigen zeggen een duidelijk plan gemaakt voor een voorzichtige en verantwoorde heropening van de sector. Event Confederation is ervan overtuigd dat ze een deel van de oplossing zijn en een rol kunnen spelen in de heropstart van het publieke leven.Close Brussels burgemeester Philippe Close verdedigt het optreden van de politie donderdag . 'We (de politie) waren in grote getale aanwezig en we hebben laten zien dat we er waren', zei Close vrijdag op Matin Première bij de RTBF. Close (PS) verzekerde ook dat de politie heeft gewacht met tussenbeide te komen om een onderscheid te kunnen maken tussen gezinnen en mensen die te goeder trouw in het park aanwezig waren, en de onruststokers. 'Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd "nu is het genoeg". Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arrestaties had verricht, wisten dat er een probleem was', voegde de burgemeester toe. 'Ik zal nooit toelaten dat men de politie bekogelt, dat men glazen flessen naar hen gooit', zei Close, die de organisatoren van het nepfeestje wil laten opdraaien voor de kosten. 'Dat ze maar weten dat ze gezocht worden' door justitie, aldus nog de Brusselse burgemeester.