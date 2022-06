Premier De Croo tegen sociale partners: ‘Zit aan tafel en zoek oplossingen’

Wanneer je als land met iets absoluut ongeziens wordt geconfronteerd, dan verwacht ik dat de sociale partners rond de tafel gaan zitten en oplossingen zoeken, in plaats van elkaar met de vinger te wijzen. Dat heeft premier Alexander De Croo maandag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Hij vindt dat er andere manieren zijn om je bezorgdheid te uiten dan ‘Brussel lam te leggen.’

Net zoals in vele andere landen wordt ook België geconfronteerd met een drievoudige crisis: de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. De premier benadrukte dat de regering intussen niet heeft stilgezeten en maatregelen heeft genomen – maatregelen die niet voor iedereen het probleem volledig oplossen, maar die velen wel ver tegemoetkomen, zeker in combinatie met de automatische loonindexering, aldus de eerste minister.

‘Er gebeurt zeer veel’, luidt het. ‘Experten zeggen dat je in ons land op het gebied van koopkracht beter beschermd bent dan in eender welk land van de eurozone.’

‘Wanneer je geconfronteerd wordt met iets absoluut ongeziens, dan verwacht ik ook dat sociale partners, in plaats van te schreeuwen tegen elkaar of elkaar met de vinger te wijzen, rond de tafel gaan zitten’, gaat De Croo voort.

Hij heeft begrip voor beide partijen, ‘maar zet u rond de tafel, luister naar elkaar en vind oplossingen zodat we vooruit kunnen gaan’.

Voor een nationale stakingsdag die de hoofdstad lamlegt, kan de premier maar weinig begrip opbrengen. ‘Er zijn andere manieren om je bezorgdheid te uiten’, aldus De Croo. ‘Je kan niet zeggen dat het debat nog aangezwengeld moest worden.’