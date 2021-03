Naar aanleiding van de moord op een 42-jarige man in Beveren organiseerde het Oost-Vlaamse Regenbooghuis Casa Rosa zaterdag op de Grote Markt een actiedag om op te roepen voor verdraagzaamheid en verbondenheid. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) riep op tot verdraagzaamheid: 'Iedereen in ons land is uniek'.

Op de Grote Markt in Beveren verzamelden zich zaterdag kleine groepjes mensen naar aanleiding van de moord vorige week op een 42-jarige man. Intussen loopt een gerechtelijk onderzoek naar de gewelddadige moord, waarbij drie minderjarigen opgepakt werden die de man naar verluidt gelokt hebben via een homo-datingapp. Of het effectief om homofoob gweeld gaat, moet het onderzoek nog uitwijzen.

Behalve in Beveren werden zaterdag ook in andere Vlaamse steden kleine manifestaties gehouden tegen onverdraagzaamheid en zinloos geweld. Het initiatief komt van verenigingen die zich inzetten voor de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenderpersonen.

Op de markt van Beveren werden enkele korte en verbindende speeches gegeven en zorgde 'Kids With Buns' voor een muzikale tussenspel. 'We zijn gewoon mensen die op mensen verliefd worden', klonk het. Kunstenares Fleur Pierets riep op om de grote opmars tegen haat een halt toe te roepen.

'Iedereen is uniek'

Ook premier Alexander De Croo was aanwezig. 'Deze week heeft heel veel losgemaakt, heel veel verhalen van schrik en verhalen van discriminatie', klonk het. De premier verwees naar de regenboogvlag die deze week overal in het land wapperde. 'Deze vlag is het symbool dat wij dit niet kunnen aanvaarden', aldus De Croo.

Toen de premier deze week naar de Wetstraat liep, zag hij die vlag overal in het straatbeeld. 'Deze vlag hing overal en is een krachtig signaal. Ze wijst haat met de vinger en dat wij dit niet tolereren. Vrijheid! De regels moeten gevolgd worden. En dit is waarom ik hier sta. Iedereen in ons land is uniek! Geen tolerantie tegenover intolerantie. 'Iedereen heeft lief wie hij wil liefhebben', voegde de premier eraan toe.

