Premier Alexander De Croo komt om 21.00 uur terug naar de Kamer om tekst en uitleg te geven, na de eerdere verklaringen over de benoeming van de regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat werd vernomen uit eensluidende bronnen.

N-VA, gevolgd door andere oppositiepartijen, had gevraagd dat de premier zou terugkomen. Hij had eerder op de dag immers verklaard dat niemand binnen het kernkabinet de benoeming in vraag had gesteld. Later tweette David Clarinval (MR) dat hij wel kenbaar had gemaakt dat zijn partij zich tegen die benoeming verzette.

