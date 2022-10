Premier De Croo over overwinstbelasting Van der Straeten: ‘Opbrengst is nog te bekijken’

Nog voor het einde van het jaar komt er een belasting op de overwinsten van energieproducenten. Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdag gezegd tijdens het openingscollege politicologie aan de UGent. Hoe de belasting er concreet zal uitzien en wat ze moet opbrengen, wilde de premier niet kwijt.

De federale regering onderhandelt sinds vorige week over de begroting van volgend jaar en van 2024. De discussie over de overwinstbelasting, een soort crisisbijdrage van energieproducenten, maakt deel uit van die besprekingen.

Lees verder onder het edito van hoofdredacteur Bert Bultinck

4,7 miljard euro

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde afgelopen weekend een voorstel op tafel dat dit en volgend jaar alles samen 4,7 miljard euro zou opleveren. In dat voorstel ligt de bijdrage hoger dan het plafond dat de Europese Commissie in haar regelgevend kader voorstelt. Bovendien zou de overwinstbelasting twee jaar lang betaald moeten worden, terwijl de EU aan een periode van zeven maanden denkt. Volgens Van der Straeten laat Europa dat toe, maar verschillende regeringsleden lieten voor en achter de schermen al hun reserves blijken. De opbrengst zou te hoog worden ingeschat.

Premier Alexander De Croo benadrukte dinsdag aan de UGent dat de overwinstbelasting er voor het einde van de winter moet komen. Hoe die eruit moet zien, maakt echter nog deel uit van de besprekingen, zei hij, en ook de opbrengst is nog ‘te bekijken’. De Croo beaamde wel dat Europa toelaat verder te gaan dan het Europese kader. ‘Dat het een stevige belasting wordt, is duidelijk.’ Bovendien gaat het niet om een budgettaire operatie, en moet het geld terugvloeien naar de samenleving, benadrukte hij. Meer details volgen over een week in de Kamer, waar de premier zijn ‘State of the Union’ komt geven.