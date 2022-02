Premier De Croo ziet niet in hoe de regionalisering van de kernuitstap een oplossing kan bieden. 'De discussie gaat over twee kerncentrales, één in Vlaanderen en één in Wallonië', reageerde hij zondag in de Zevende Dag op het voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever om de regio's te laten beslissen over de kernuitstap.

De Croo zei de bezorgdheid van de werkgevers te begrijpen over de nakende kernuitstap, maar hij verzekerde tegelijk: 'We gaan een grondige analyse doen. Dat is ook een geopolitieke analyse waarbij we rekening houden met de recente evoluties en projecties voor de toekomst.'

Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne zag in De Zevende Dag geen heil in het voorstel van De Wever. 'Ik ben een regionalist, maar alles regionaliseren is ook niet goed', aldus Dermagne, die zei voorstander van een Europese aanpak te zijn. Er zal op 18 maart een beslissing genomen worden op basis van alle beschikbare rapporten en de internationale toestand, klonk het ook uit PS-hoek.

CD&V-viceminister-president Hilde Crevits merkte in hetzelfde programma op dat een regionalisering van het energiebeleid 'niet voor morgen zal zijn'.

