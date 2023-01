Premier De Croo: ‘Geen verhoging energiefactuur door levensduurverlenging kerncentrales’

Er komt geen verhoging van de energiefactuur voor het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Dat benadrukt de woordvoerder van premier Alexander De Croo woensdag.

Het kernkabinet stemde maandag in met het akkoord dat de premier en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelden met Engie over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Die moeten vanaf de winter van 2026-27 tien jaar extra draaien.

Er bestaan echter nog een aantal onzekerheden. Zo bevat het contract geen concrete bedragen. Het gaat daarbij om de maximumfactuur voor de verwerking van het afval – iets waar uitbater Engie erg op aandrong. Maar ook over welke prijszetting wordt gekozen om de kosten van de levensduurverlenging op zich op te vangen, is de knoop nog niet doorgehakt.

Daarbij kan het gaan om een zogenaamd ‘contract for difference’ of een ‘regulated asset based’. In dat laatste geval wordt een geoorloofde winstmarge gegarandeerd, en als die niet wordt gehaald, moet die worden gecompenseerd. Volgens het kabinet van de premier moet dus nog een keuze worden gemaakt.

Maar indien voor de ‘regulated asset based’ wordt gekozen, zal het niet halen van die geoorloofde winstmarge zich niet vertalen in een extra taks op de energiefactuur. ‘Dat kan bedrijfstechnisch perfect worden verrekend binnen de vennootschap (waar de Belgische staat en Engie samen zullen in participeren) en niet via de consument, net omdat we mee aandeelhouder zijn’, aldus de woordvoerder.

Indien die geoorloofde winstmarge een jaar niet wordt gehaald, kan dat worden gecompenseerd met het resultaat van het jaar ervoor of erna, luidt het. Eerder had ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gewaarschuwd dat er voor zijn partij geen sprake kan zijn van een extra taks op de energiefactuur om kosten van de levensduurverlenging op te vangen.