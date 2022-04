'Dit is geen moment van ideetjes, maar van doordacht beleid.' Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag verklaard in de Kamer, waar hij vragen kreeg voorgeschoteld over de economische crisis en de koopkracht. Die vragen reeks bleek al een voorafname op de toespraken voor 1 mei tijdens het weekend.

Op de Dag van de Arbeid vinden traditioneel speeches plaats van socialistische en communistische kopstukken en van Vlaams Belang. Donderdag werden ook verschillende pistes geopperd over de invoering van een rijkentaks of om een hogere belasting op overwinsten in te voeren. Die sijpelden ook door tijdens het vragenuurtje, bij monde van Melissa Depraetere (Vooruit) en Malik Ben Achour (PS).

'Haal het geld waar het is. Wij zeggen dat al drie jaar', sprong Raoul Hedebouw (PVDA) op de kar. Hij vreesde echter dat het enkel om retoriek voor 1 mei gaat. Een opvallende tussenkomst was er van Marie-Colline Leroy (Ecolo), die zowaar 'Putain putain' van Arno parafraseerde om de koopkrachtuitdaging van deze regering in de verf te zetten.

Peter De Roover (N-VA) verweet de premier geen beleid te voeren, en dat op een moment dat België 'de bloedneus van Europa' is, verwees De Roover naar cijfers van Eurostat. 'U bent de leider van een verroeste ideeënbus zonder bodem, waardoor die ideeën rechtstreeks in de papierversnipperaar belanden.'

Voor de premier had het vragenuurtje veel weg van een 'oefening voor de 1 mei-speeches'. 'Dit is geen moment van ideetjes, maar van doordacht beleid, een beleid dat beschermt en dat duurzaam is', luidde het. Eerste minister De Croo benadrukte ook dat zijn regering niet heeft gewacht op de crisis om maatregelen te nemen. Hij verdedigde daarbij in het bijzonder de automatische indexering. 'Sommige landen zijn vandaag nog aan het onderhandelen over koopkrachtmaatregelen. Bij ons werkt die automatisch en voor iedereen.'

Op de Dag van de Arbeid vinden traditioneel speeches plaats van socialistische en communistische kopstukken en van Vlaams Belang. Donderdag werden ook verschillende pistes geopperd over de invoering van een rijkentaks of om een hogere belasting op overwinsten in te voeren. Die sijpelden ook door tijdens het vragenuurtje, bij monde van Melissa Depraetere (Vooruit) en Malik Ben Achour (PS). 'Haal het geld waar het is. Wij zeggen dat al drie jaar', sprong Raoul Hedebouw (PVDA) op de kar. Hij vreesde echter dat het enkel om retoriek voor 1 mei gaat. Een opvallende tussenkomst was er van Marie-Colline Leroy (Ecolo), die zowaar 'Putain putain' van Arno parafraseerde om de koopkrachtuitdaging van deze regering in de verf te zetten. Peter De Roover (N-VA) verweet de premier geen beleid te voeren, en dat op een moment dat België 'de bloedneus van Europa' is, verwees De Roover naar cijfers van Eurostat. 'U bent de leider van een verroeste ideeënbus zonder bodem, waardoor die ideeën rechtstreeks in de papierversnipperaar belanden.' Voor de premier had het vragenuurtje veel weg van een 'oefening voor de 1 mei-speeches'. 'Dit is geen moment van ideetjes, maar van doordacht beleid, een beleid dat beschermt en dat duurzaam is', luidde het. Eerste minister De Croo benadrukte ook dat zijn regering niet heeft gewacht op de crisis om maatregelen te nemen. Hij verdedigde daarbij in het bijzonder de automatische indexering. 'Sommige landen zijn vandaag nog aan het onderhandelen over koopkrachtmaatregelen. Bij ons werkt die automatisch en voor iedereen.'