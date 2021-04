De epidemiologische situatie blijft de basis, het vertrekpunt van alle maatregelen. Dat heeft premier Alexander De Croo woensdag gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken, waar hij een antwoord kwam geven op vragen van de Kamerleden. De Croo was verbaasd dat geen enkel van die vragen over de epidemiolosgische toestand ging.

Alexander De Croo was woensdag naar de Kamer gekomen voor een actualiteitsdebat over de coronamaatregelen. Hij kreeg er van de Kamerleden vragen voorgeschoteld over onder meer de steunmaatregelen voor de horeca, de heropening van de terrassen, de campings en de beslissingen van het Overlegcomité. Geen enkel van die vragen echter ging over de epidemiologische situatie, en dat verbaasde de premier.

'We zitten in een pandemie en moeten daarin maatregelen nemen om de gezondheid zo goed mogelijk te beschermen, dat lijkt mij de basis. Geen enkele vraag ging daarover. Ik vind dat verrassend op een moment dat dagelijks meer dan 3.000 mensen besmet raken, dagelijks gemiddeld meer dan 240 mensen gehospitaliseerd worden, meer dan 900 mensen op intensieve zorgen liggen en elke dag 40 mensen overlijden. Dat is een realiteit. Ik hoop dat dat de basis is van deze discussie en het is ook de basis van de discussie vrijdag in het Overlegcomité.'

Premier De Croo voegde daar aan toe dat de maatregelen van het Overlegcomité telkens 'een set van maatregelen' zijn. 'Men mag niet gaan kijken naar wat specifiek de impact is geweest van een maatregel op die sector, het gaat om een totaliteit van maatregelen die de bedoeling heeft om circulatie te verminderen.'

Stap voor stap versoepelen

'En dus moeten we stap voor stap gaan in de versoepeling', aldus de premier. 'In landen waar er snel versoepeld is, is het fout gelopen. We moeten stap voor stap gaan en niet alleen naar de epidemiologische sitituatie, maar ook naar ook naar de voortgang kijken van de vaccinatie. Dat was het nieuwe element bij de beslissingen van het vorig OC vorige week.'

En België doet het wat dat betreft niet slecht volgens de eerste minister. 'Ons land staat op zesde plaats voor wat betreft mensen die een eerste dosis hebben gekregen. En die eerste dosis is in mijn ogen een belangrijke maatstaf, want die zorgt ervoor dat mensen veilig zijn. In leeftijdscategorie boven de 65 zitten we wat dat betreft aan 67 procent gevaccineerden.'

Het volgende Overlegcomité komt nu vrijdag samen. Op de agenda staan vooral sport en cultuur, maar ook de heropening van de terrassen vanaf 8 mei. Vorige week koppelde het OC aan die heropening twee voorwaarden: een vaccinatiegraad van 70 procent bij de 65-plussers en een verbetering van de bezetting op intensieve zorgen in de ziekenhuizen. Hoe laat 's avonds die terrassen moeten sluiten, zal dan ook op tafel liggen.

