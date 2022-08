Premier De Croo bepleit prijsplafond bij gasproducent Noorwegen

Premier Alexander De Croo wil ook Noorwegen – de belangrijkste gasleverancier van ons land – overtuigen van het nut van een Europees prijsplafond voor aardgas. ‘Ook de Noren hebben er geen belang bij als Europa recht de afgrond inrijdt’, aldus de premier.

Premier De Croo zakte maandag af naar het Noorse Stavanger, waar momenteel de ONS-conferentie plaatsvindt, een van de grootste samenkomsten wereldwijd van de belangrijkste spelers in de energiewereld. Op het programma staat onder meer een ontmoeting met zijn Noorse ambtsgenoot Jonas Gahr Store.

Noorwegen geldt vandaag als de hoop in bange dagen voor heel wat Europese landen, die Russisch gas willen inruilen voor aardgas uit Noorwegen. De race naar volle gasreserves in Europa heeft er intussen wel voor gezorgd dat de prijzen voor aardgas naar ongekende hoogtes zijn gestegen. Gezinnen bloeden door de recordfacturen, bedrijven dreigen hun productie te moeten afschakelen.

Premier De Croo is al langer voorstander van het invoeren van een Europees prijsplafond voor aardgas. Dat moet de markten kalmeren. Die boodschap herhaalde hij ook in zijn speech op de ONS-conferentie. ‘Ik geloof in de vrije markt, maar als die niet werkt moeten we ingrijpen’, aldus De Croo. ‘De hoge kost voor aardgas is vandaag ondraaglijk geworden voor de samenleving in Europa.’

Het invoeren van een Europees prijsplafond voor aardgas kan volgens De Croo de huidige onzekerheid op de markt wegnemen. Ook een gasproducent als Noorwegen heeft in de visie van de premier baat bij zo’n bevriezing van de prijzen. ‘Het is evenmin in het voordeel van de Noren als Europa recht de afgrond inrijdt.’

Bovendien is er ook op langere termijn voordeel te halen voor de Noren in nog meer samenwerking, argumenteert De Croo. Ons land heeft bijvoorbeeld heel wat kennis over windmolens op zee, waar de Noren vandaag nog niet sterk in staan. Er liggen ook plannen op de tekentafel om samen te werken in het opvangen van CO2 afkomstig van onder meer de Antwerpse chemiebedrijven, die CO2 te transporteren naar Noorwegen en daar op te slaan in de Noordzee.

Gasnetbeheerder Fluxys en het Noorse energiebedrijf Equinox onderzoeken de bouw van een pijpleiding die dat mogelijk moet maken. Ook rond waterstof – waar ons land in Europa als een voortrekker geldt – werken België en Noorwegen al samen. Nog meer samenwerking kan dus voor beide landen opportuniteiten bieden, klinkt het.