Onder de Stadshal in Gent is er woensdagavond een stille wake gehouden voor het veertienjarige meisje uit Gavere dat na een groepsverkrachting uit het leven stapte.

Er kwam een honderdtal mensen opdagen, onder hen premier Alexander De Croo, Gents burgemeester Mathias De Clercq en verschillende leden van het schepencollege. De herdenking verliep heel sereen. In krijt werden er boodschappen op de grond geschreven: 'Nu gerechtigheid!', 'Geloof ons', 'Don't blame the victim', 'Blijf van ons lijf', 'Don't tell your daughters how to dress, tell your sons how to act'.

De organisatrice van deze stille wake, Jamila Channouf, lanceert een oproep: 'We zouden graag zulke boodschappen overal in Vlaanderen met krijt op de stoep zien verschijnen, boodschappen voor daders, maar ook voor slachtoffers: praat erover, dien klacht in.' Channouf organiseerde dit sereen herdenkingsmoment omdat ze steun wou betuigen aan de ouders van het veertienjarig meisje en een signaal wou geven dat geweld tegen vrouwen niet kan. 'Ik heb ook een dochter van veertien jaar. Ik volg wat er bij haar gebeurt op sociale media en ik zie een tendens waar je je zorgen over kunt maken.'

Bij premier De Croo, die op de achtergrond bleef, was er een gelijkaardige persoonlijke drijfveer om op de wake aanwezig te zijn: 'Ik ben hier in de eerste plaats als ouder. Ik heb zelf kinderen in die leeftijdscategorie uit dezelfde streek, zelfde soort school. Ik wil mijn steun geven aan de ouders en iedereen die erbij betrokken is.'

Dat doet ook Gents burgemeester Mathias De Clercq: 'Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie, we zijn in gedachten bij hen. Dit is een horrorverhaal, ik ben diep geraakt. Met veel Gentenaars geven we hier een sereen, maar toch heel krachtig signaal en veroordelen we elke vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes. De daders zijn gevat en ik hoop dat justitie een gepast gevolg gaat geven aan deze onbeschrijfelijke verschrikkelijkheden.'

Net als zoveel Belgen is ook de eerste minister gechoqueerd door de tragische gebeurtenissen. 'We kunnen niet aanvaarden dat een jong meisje zo radeloos is en geen hulp vindt en dan overgaat tot zo'n fatale daad. Geweld tegen vrouwen is die andere pandemie. Het is dagelijkse kost en daar is geen plaats voor in ons land. Als hieruit blijkt dat de maatregelen die er vandaag zijn ontoereikend zijn, dan moeten we bijkomende maatregelen nemen. Laat ons het resultaat van het onderzoek afwachten en dan zien wat bijkomend nodig is.'

Na twee minuten stilte klonk er ook twee minuten applaus. Er was een honderdtal aanwezigen, meer dus dan het maximum toegelaten aantal van vijftig mensen voor buitenactiviteiten. Iedereen droeg een mondmasker en hield afstand. De wake was ingetogen.

