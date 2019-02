Premier Charles Michel wordt per direct opnieuw MR-voorzitter

De Franstalige liberalen hebben maandagochtend op het partijbureau de lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei goedgekeurd. Olivier Chastel trekt de Europese lijst, en wil zich op die campagne concentreren, zegt hij. 'Ik wil mij volledig toeleggen op de Europese campagne en zal mijn mandaat als voorzitter van MR niet voortzetten', klinkt het.

Premier Charles Michel neemt het roer over. Hij blijft wel op post als eerste minister, zolang de regering in lopende zaken geen opvolger heeft, zegt Chastel.

Michel was eerder al eens voorzitter van MR, van 2011 tot 2014. Toen hij premier werd, nam Chastel het van hem over.

Kritiek

Binnen de MR beseffen ze dat er kritiek op deze zet zal komen. De krant La Libre Belgique citeert een niet bij naam genoemde bron bij de Franstalige liberalen: 'Dat we in lopende zaken zijn, verandert een en ander. Het is niet dat hij de twee functies combineert terwijl de regering in volle bevoegdheden is.'

Vanuit de oppositie kwam er ook stante pede kritiek. 'Dit is toch wel een vreemde move. Premier is toch geen deeltijdse job?,' zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo. 'Een premier moet tot de laatste dag vooral de belangen van het land centraal plaatsen. Nu zal hij onvermijdelijk vooral met de partijbelangen bezig zijn. Dat is jammer. Lopende zaken dreigt met een premier-partijvoorzitter 100 procent campagnetijd te worden, terwijl wij hopen dat de Kamer nog enkele belangrijke doorbraken kan realiseren.'

Federaal

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders trekt in mei de Brusselse Kamerlijst, zijn collega-minister van Begroting Sophie Wilmès staat op de tweede plaats.

Charles Michel trekt de Kamerlijst in Waals-Brabant, minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine doet dat in Luik en minister van Landbouw Denis Ducarme in Henegouwen. Daar krijgt minister van Energie Marie Christine Marghem de tweede plaats. In Luxemburg trekt Benoît Piedboeuf de lijst, in Namen is dat David Clarinval.

Regionaal

Voor het Waals parlement trekt de voormalige burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans de lijst in Brussel, gevolgd door de burgemeester van Etterbeek en huidig fractieleider in het Brussels Parlement, Vincent De Wolf. In Waals-Brabant is de eerste plaats voor Waals minister Valérie De Bue, in Namen verhuist federaal minister van Mobiliteit François Bellot naar het regionale niveau, in het arrondissement Dinant Philippeville. Luxemburg is voor Waals minister-president Willy Borsus. Waals minister Pierre-Yves Jeholet trekt de lijst in het Luikse arrondissement Verviers, zijn collega Jean-Luc Crucke doet hetzelfde in Doornik-Aat-Moeskroen, in Henegouwen. Tot slot gaat voormalig federaal minister Jacqueline Galant de lijst trekken in het arrondissement Bergen, in Henegouwen.