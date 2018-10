Premie voor schrappen nummerplaat in Brussel wordt gekoppeld aan inkomensplafond

Brusselse auto-eigenaars die hun nummerplaat laten schrappen, hebben recht op een mobiliteitsbudget van het gewest. Het gaat dan om een abonnement op het openbaar vervoer of een autodeelsysteem, een fietspremie, of een combinatie van dat alles. Met de invoer van de lage-emissiezone in de hoofdstad, die de meest vervuilende wagens uit het gewest bant, zouden heel wat eigenaars hun wagen weg kunnen doen.

Maar Brussel Mobiliteit heeft een totaalbudget van 750.000 euro, 'te weinig om iedere potentiële aanvrager een premie toe te kennen', klinkt het in een nota van Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault die L'Echo kon inkijken. Samen met minister van Mobiliteit Pascal Smet dient ze deze week nog een ontwerp-ordonnantie in bij de voltallige Brusselse regering, die de premie gevoelig kortwiekt. 'Om de sociale gelijkheid en gelijke behandeling te vrijwaren, is het nodig om de toegang tot die premie te beperken in functie van de financiële capaciteit van de ontvangers', klinkt het in de nota.

Lees: de premie wordt gekoppeld aan een inkomensplafond. Concreet komt dat plafond op een inkomen van 33.525,36 euro per jaar voor een alleenstaande, voor gezinnen komt dat op 48.525,36 euro, al komt daar per kind nog 5.000 euro bij, begrensd tot 10.000 euro.