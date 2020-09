In gesprek met het VRT-journaal noemt SP.A-voorzitter Conner Rousseau zich 'bescheiden enthousiast' over zijn aanstelling tot co-preformateur. 'Ik hoop dat we echt onszelf kunnen overstijgen'.

De andere co-preformateur Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, had het in zijn persconferentie over een doorbraak tussen de zeven partijen die een Vivaldi-coalitie zouden kunnen sluiten. 'Er is absoluut vooruitgang', beaamde Conner Rousseau in het VRT-journaal. 'Daarom ben ik bescheiden enthousiast.' Volgens hem is er nu voldoende vertrouwen tussen de zeven partijen: socialisten, liberalen, groenen plus de CD&V. 'Dit zal móeten lukken.'

'We zijn in de grootste crisis sinds Wereldoorlog II', zo zei hij. 'Ik hoop dat we echt onszelf kunnen overstijgen' en dat er met ieders bezorgdheden rekening zal gehouden worden. Hij noemde de bezorgdheid van de CD&V over de versoepeling van de abortuswet die de andere zes partijen verdedigen.

De kritiek dat Vivaldi geen meerderheid heeft in Vlaanderen, wees hij af. 'Perfecte oplossingen bestaan vandaag niet. De Vlaming mag op zijn beide oren slapen: we zullen er alles aan doen om met hun wil en hun problemen rekening te houden. Ik ben ook Vlaming. Ik ga opkomen voor die Vlamingen en voor alle Belgen.'

De andere co-preformateur Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, had het in zijn persconferentie over een doorbraak tussen de zeven partijen die een Vivaldi-coalitie zouden kunnen sluiten. 'Er is absoluut vooruitgang', beaamde Conner Rousseau in het VRT-journaal. 'Daarom ben ik bescheiden enthousiast.' Volgens hem is er nu voldoende vertrouwen tussen de zeven partijen: socialisten, liberalen, groenen plus de CD&V. 'Dit zal móeten lukken.''We zijn in de grootste crisis sinds Wereldoorlog II', zo zei hij. 'Ik hoop dat we echt onszelf kunnen overstijgen' en dat er met ieders bezorgdheden rekening zal gehouden worden. Hij noemde de bezorgdheid van de CD&V over de versoepeling van de abortuswet die de andere zes partijen verdedigen. De kritiek dat Vivaldi geen meerderheid heeft in Vlaanderen, wees hij af. 'Perfecte oplossingen bestaan vandaag niet. De Vlaming mag op zijn beide oren slapen: we zullen er alles aan doen om met hun wil en hun problemen rekening te houden. Ik ben ook Vlaming. Ik ga opkomen voor die Vlamingen en voor alle Belgen.'