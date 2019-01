Praktische laatste woorden: wat zegt u op uw sterfbed?

'Jij ook, kind': met die laatste woorden zou de Romeinse heerser Julius Caesar, die zag dat zijn geliefde Brutus hem samen met een groep samenzweerders wilde doden, het leven hebben gelaten. Naar de historische correctheid is het gissen. Dat geldt trouwens ook voor recentere overlijdens. De kans dat Winston Churchill echt zijn laatste adem gebruikte om te zeggen dat hij het allemaal beu was ('I'm bored with it all') lijkt eerder klein. Nee, dan lijkt Dylan Thomas waarachtiger met zijn ' I've had eighteen straight whiskies - I think that's the record.' Of de laatste woorden van Apple-topman Steve Jobs: 'Oh wow. Oh wow. Oh wow.' Maar zelfs dat is nog vrij optimistisch, zegt Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorvechter voor het recht op euthanasie. 'De meeste mensen sterven onverwacht, of bevi...