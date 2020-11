In enkele steden van het land zijn zondagavond advertentieruimtes gekaapt voor een affichecampagne, waarbij gerechtigheid wordt geëist voor de Iraaks-Koerdische peuter Mawda.

Dat laten de organisatoren van de campagne weten.

In totaal hebben zondagavond 200 mensen in Brussel, Gent en meerdere Waalse steden naar eigen zeggen bijna duizend advertentieruimtes 'gekaapt' om affiches te plaatsen ter nagedachtenis van de peuter. Ze eisen gerechtigheid. Op de affiche prijkt de foto van het kind en wordt aangeklaagd dat migranten in België sterven omdat ze de grenzen oversteken.

De Iraaks-Koerdische peuter Mawda Shawri stierf op 17 mei 2018 door een politiekogel tijdens een nachtelijke achtervolging op de snelweg E42 nabij Bergen.

Vandaag start voor de correctionele rechtbank in Bergen het proces in de zaak-Mawda.

Lees ook:

Internationale verontwaardiging over affaire-Mawda: 'Er heerst vooral onverschilligheid'

Dat laten de organisatoren van de campagne weten. In totaal hebben zondagavond 200 mensen in Brussel, Gent en meerdere Waalse steden naar eigen zeggen bijna duizend advertentieruimtes 'gekaapt' om affiches te plaatsen ter nagedachtenis van de peuter. Ze eisen gerechtigheid. Op de affiche prijkt de foto van het kind en wordt aangeklaagd dat migranten in België sterven omdat ze de grenzen oversteken. De Iraaks-Koerdische peuter Mawda Shawri stierf op 17 mei 2018 door een politiekogel tijdens een nachtelijke achtervolging op de snelweg E42 nabij Bergen. Vandaag start voor de correctionele rechtbank in Bergen het proces in de zaak-Mawda.Lees ook:Internationale verontwaardiging over affaire-Mawda: 'Er heerst vooral onverschilligheid'