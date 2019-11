Boccaccio, Café d'Anvers, La Rocca binnenkort. Nu de ene legendarische discotheek na de andere de deuren sluit, lijkt ook de portiersoorlog van weleer ver weg. Maar schijn bedriegt. België telt nog altijd honderden danstenten, waar portiers meedraaien in een uitgekiende carrousel van zwart geld. Een van hen klapt uit de biecht: 'Ze straffen mij, maar laten de echte schuldigen met rust.'

Op 27 november moeten elf mannen voor de correctionele rechtbank in Kortrijk verschijnen. Volgens het gerecht vormen ze 'een criminele organisatie die illegale private bewakingsopdrachten uitvoert en met intimidaties en geweld de controle probeert te verwerven over de bewaking van horecazaken'. Tientallen uitbaters van discotheken, danscafés, fuiven en evenementen zouden het slachtoffer zijn geworden van afpersing. 'Ik kreeg de keuze: iedere maand duizenden euro's afdokken of ze sloegen mijn zaak kort en klein', getuigt een dancinguitbater in een lokale krant.

...