Polyamoreuzen komen uit de kast: 'Ik heb gewoon veel liefde te geven'

Veel singles en koppels zijn er al bedreven in, anderen flirten met het idee. Dat bewijzen de vele onlinegroepen waar ervaringsdeskundigen en schoorvoetende beginners verhalen uitwisselen. Toch hangt er een taboesfeer rond polyamorie, want de meesten onder ons zien hun levenspartner bij voorkeur als 'the one and only'. Daarom bedrijven de meeste polyamoreuzen hun liefdes onder de radar, bang dat hun omgeving hen zal veroordelen. Wij vonden drie moedige mensen die onbeschroomd getuigen over hun leven met twee of meer geliefden.