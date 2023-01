Politoloog Pascal Delwit: ‘Vlaams Belang is niet alleen een Vlaams probleem’

‘Een federale politicus móét rekening houden met het andere landsgedeelte’, zegt politoloog Pascal Delwit (ULB).



PS-voorzitter Paul Magnette is het naar eigen zeggen beu dat de Vlaamse Vivaldi-partijen rechtse economische hervormingen opdringen en een ruimhartig opvangbeleid voor vluchtelingen dwarsbomen omdat Vlaams Belang nu eenmaal garen zou spinnen bij andere beleidskeuzes. ‘Sorry, Vlaams Belang is jullie probleem’, zei de Franstalige socialist in Het Laatste Nieuws.

Ergens heeft Magnette gelijk, vindt politoloog Pascal Delwit (foto). ‘Natuurlijk worden de andere Vlaamse partijen opgejaagd door Vlaams Belang. Alleen is dat niet alles, ook politieke overtuiging speelt een rol, aan weerszijden van de taalgrens. Er zijn in België twee parallelle culturele sferen en medialandschappen, die elkaar nooit ontmoeten. Maar, en daar heeft Magnette ongelijk, een federale politicus, Nederlandstalig of Franstalig, móét rekening houden met de gevoeligheden van het andere landsgedeelte. Want Vlaams Belang is niet alleen een Vlaams probleem. Volgens de laatste peiling zouden Vlaams Belang en de PVDA/PTB in de Kamer samen 42 zetels behalen. Een regering vormen, laat staan bijzondere meerderheden zoeken, is dan vrijwel onmogelijk. Een groot Vlaams Belang is dus ook een groot probleem voor de Belgische federatie.’

‘Franstalige toppolitici maken vandaag alleen politieke keuzes die op de eigen kiezers gericht zijn’, vervolgt Delwit. ‘En aan Vlaamse kant gebeurt natuurlijk hetzelfde. De uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Humo dat hij zich “niet in België voelt” als hij door Molenbeek rijdt, is exclusief voor Vlamingen bedoeld, en dan nog alleen voor Vlamingen die in Vlaanderen wonen. Mogelijke reacties uit Brussel of Wallonië doen er voor Rousseau niet toe. Terwijl politologen het erover eens zijn dat de thema’s en de taal van radicaal-rechts overnemen de stroming heel soms tijdelijk wind uit de zeilen kan nemen, maar op lange termijn maak je zo extremisme alleen maar sterker omdat je de ideeën normaliseert.’

Je kunt je volgens Delwit ook afvragen wat bijvoorbeeld een hardvochtig vluchtelingenbeleid Vivaldi oplevert. ‘Voor progressieve partijen als Groen, Ecolo en de PS is dit beleid heel moeilijk verdedigbaar, en voor Vlaams Belang is het een soort van overwinning. Maar ik zou de strijd tegen Vlaams Belang zeker niet laten stoppen bij de taalgrens en als een zaak van de Vlamingen bestempelen. Dat is heel cynisch van Magnette en bovendien politiek ondoelmatig, zeker in een interview voor een Vlaams publiek.’