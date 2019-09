Politoloog Hendrik Vos: 'Aan giftigheid op Facebook of Twitter ga ik kapot'

Sofie Mulders Journalist

Hendrik Vos is een zwerver. Misschien daarom dat hij zo sportief is. Momenteel is hij aan het trainen voor een triatlon. 'Je aders die boven op je huid lopen en waarin je het bloed ziet kloppen terwijl je naar een bergtop fietst: dan voel je dat je écht leeft.'

© Carmen De Vos

Elke week vraagt Knack aan ondernemende Belgen hoe ze lijf en psyche in balans houden.

