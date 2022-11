Politievakbonden ‘verbijsterd’ dat commissaris-generaal onder vuur komt

De politievakbonden VSOA, NSPV en ACV Openbare Diensten, net als de Franstalige CSC Services Public, zeggen verbijsterd te zijn dat de toekomst van de commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, in vraag wordt gesteld door de overheid.

In een gezamenlijk persbericht drukken ze hun steun uit voor Marc De Mesmaeker, die het volgens een krantenartikel zou verkorven hebben bij zijn voogdijministers.

‘Met verbijstering hebben we kennis genomen van de berichtgeving in de pers dat de toekomst van de commissaris-generaal in vraag wordt gesteld door de politieke overheid’, zeggen de vakorganisaties zondagavond in het persbericht. Het Nieuwsblad schreef zaterdag op basis van welingelichte bronnen dat de commissaris-generaal op het matje was geroepen door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, Annelies Verlinden (CD&V) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dit omdat de digitalisering ondermaats zou zijn, de rekrutering niet zou loslopen en de bestrijding van de drugsmaffia in Antwerpen niet zou slagen. Volgens de bronnen van de krant zou De Mesmaeker niet kunnen rekenen op een verlenging van zijn termijn, die in juni afloopt.

Volgens de politievakbonden is het geen toeval dat dit gebeurt ‘in een periode waarbij de politieke overheden onder vuur liggen’. ‘In crisisperiodes is het blijkbaar een traditie geworden om vooral de schuld voor alles en nog wat af te wenden op een ander slachtoffer’, aldus de vakbonden. ‘De politie die al jaren mismeesterd en plat bespaard wordt¿ kreunt onder de verdere politieke spelletjes.’

De vakorganisaties bij de politie benadrukken dat ze ‘honderd procent achter de commissaris-generaal staan’.