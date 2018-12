Politievakbonden activeren stakingsaanzegging voor 13 en 14 december

'Elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december volgens de gekende modaliteiten. Over de actie zal nog gecommuniceerd worden', zo kondigen drie van de vier politievakbonden vrijdagavond aan in een gezamenlijk persbericht.

De ingediende stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront werd vrijdag besproken op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie. 'De antwoorden op onze eisen door de vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen', luidt het.

De drie vakbonden hebben de aanwezigheid van minister Jan Jambon rond de onderhandelingstafel geëist binnen een termijn van 72 uren - ten laatste maandag, aldus Joery Dehaes van ACV Politie - met een duidelijke boodschap.

De vakbonden klagen al enige tijd onder meer over de 'aanvallen' op het statuut van de politie, de pensioenen, gebrek aan personeel en geweld tegen de politie.