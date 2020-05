Verschillende politici en politieke partijen veroordelen het geweld tegen de politieagenten in Anderlecht. Ze vragen dat er een duidelijk politiek signaal komt en een plan van aanpak komt voor de 'explosieve situatie'.

Politievakbond VSOA deelde woensdagavond beelden op zijn Facebookpagina waarop te zien is hoe agenten belaagd worden tijdens een arrestatie in Anderlecht. De vakbond viseert daarbij de Brusselse politici Pascal Smet (SP.A) en Benjamin Dalle (CD&V). 'Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit?', staat er.

Respect voor ordediensten

'Wat er in Anderlecht gebeurde is schokkend. Hoeveel alarmbellen moeten er afgaan? De regering laat betijen. Zo kan het niet verder. Onze politiemensen verdienen beter. Kordate aanpak nu', roept Theo Francken (N-VA) op via Twitter, daarbij verwijzend naar premier Sophie Wilmès en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Federaal CD&V-parlementslid Sammy Mahdi springt meteen op de kar en dient Francken van antwoord door te stellen dat Jan Jambon als minister van Binnenlandse Zaken een herziening van de dotatie van politiezones weigerde. 'Electorale zelfmoord', waren zijn woorden. Ik zou nu dus vooral niet het doorzichtig oppositielid spelen', tweet Mahdi. Bij de Brusselse fractie van N-VA stelt Mathias Vanden Borre dat de situatie explosief is geworden en wijst met de vinger naar de politiek van de PS-politici. 'Het moet gedaan zijn met de bepampering. Het respect voor de ordediensten moet worden hersteld en de politiek moet de juiste signalen sturen', stelt Vanden Borre.

Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) vindt eveneens dat er nu een sterk signaal moet komen. 'Politie moet haar werk kunnen doen. Altijd. Overal. Sterke democratie heeft correcte politie nodig. Duidelijker politiek signaal nodig', tweet Gatz. Brussels fractieleider voor cdH Céline Fremault maakt via Twitter duidelijk dat 'Niets rechtvaardigt dat men iemand slaat, niets. En dat geldt voor iedereen'. Haar partijgenoot Sofia Bennani zal meer uitleg vragen op de politieraad van de zone Brussel Zuid. Bij de Brusselse fractie van Vlaams Belang tenslotte vragen ze dat er snel een plan van aanpak komt en verwijzen hier naar de harde aanpak van voormalig burgemeester van New York Rudy Giuliani. 'Om een Franse ex-president te parafraseren: het is tijd om er - echt - met de hogedrukreiniger door te gaan en deze wijken op te kuisen', verklaart Brussels Vlaams Belang-voorzitter en senator Bob De Brabandere.

Dialoog aangaan

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle veroordeelt het geweld dat te zien is in het filmpje. 'Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden. Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect', schrijft minister Dalle op Twitter.

De band tussen de politievakbond en de Brusselse regeringsleiders lijkt stilaan verwaterd, maar minister Dalle staat steeds open voor een verdere dialoog. 'De minister is altijd bereid om het gesprek met de politie en de politievakbonden aan te gaan. Hij is ook al met de agenten op het terrein gaan spreken. Hij begrijpt hun situatie en wil hen daarin zeker steunen', aldus Tom Demeyer, woordvoerder van minister Dalle.

'Geen gemakkelijke wijk'

De burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS) erkent dat het voor de politie niet altijd even makkelijk is om in zijn gemeente te werken. In een video die politievakbond VSOA deelde, is te zien hoe agenten iemand willen arresteren, maar zelf klappen krijgen. Burgemeester Cumps verdedigt de politie en benadrukt dat ze de juiste instructies opvolgden om de dieven in de wijk tegen te gaan.

De handelaars in de wijk rond de Bergensesteenweg, waar de video zich afspeelt, hadden bij de politie en de gemeentediensten aangeklaagd dat er steeds meer gestolen werd in hun etalages en uitgestalde goederen. Burgemeester Cumps heeft daarom eergisteren de instructie gegeven aan de politie om over te gaan tot strengere controles en identificaties van deze dieven. 'Bij de tussenkomst heeft de politie die instructie gerespecteerd en de dieven proberen te vatten. We weten dat het geen gemakkelijke gemeente is. Ik heb meteen geïnformeerd naar de toestand van de politieagenten. Dit moet voor hen een erg moeilijk moment zijn om mee te maken', zegt de burgemeester.

De kritiek dat linkse politici de Brusselse jongeren beschermen en de hand boven het hoofd houden, vindt Cumps onterecht. Hij benadrukt dat de controles net strenger zijn geworden. Na de rellen in Anderlecht die uitbraken na de tragische dood van een 19-jarige jongen bij een politieachtervolging, had Brussels staatssecretaris Pascal Smet (sp.a-one.brussels) zich vragen gesteld bij dat politieoptreden. 'We moeten er geen karikatuur van maken en zeggen dat er een strijd is tussen politie en de jongeren en omgekeerd. Net zoals bij de rellen na de tragische dood van Adil waren er meerdere interventies en verschillende soorten jongeren aanwezig. We moeten dit niet veralgemenen naar alle jongeren', vindt burgemeester Cumps.

Een kant-en-klare oplossing blijkt er niet meteen te komen, maar opnieuw klinkt wel de vraag om meer steun vanuit de federale overheid voor de Brusselse politiezones. 'Het is de federale regering die vooral meer kan doen en de politiezones op een correcte manier financieren. De huidige financiering staat al lang niet meer in verhouding tot de actuele context', aldus burgemeester Cumps.

