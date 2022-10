Ziekenhuissector krijgt 80 miljoen euro om energiefactuur te betalen

De ziekenhuissector krijgt de eerste helft van volgend jaar 80 miljoen euro om de stijgende energiefacturen te betalen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maandag gezegd bij de voorstelling van de begroting van de ziekteverzekering 2023. Een van de maatregelen die voorzien is in die begroting is dat er 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt een structurele kostencompensatie voor zorgverleners, maar dan enkel voor wie geconventioneerd is.

‘We beleven uitzonderlijke tijden en die vragen uitzonderlijke maatregelen. We kunnen geen begroting 2023 voor de ziekteverzekering opstellen zonder daarin gerichte crisismaatregelen te voorzien die zowel patënten als zorgverleners en -instellingen helpen om de crisis het hoofd te bieden’, zei Vandenbroucke. Die stelde dinsdag niet alleen maatregelen voor die binnen die begroting vallen, maar ook ingrepen buiten die begroting.

Een daarvan is dat er 80 miljoen euro extra komt voor de ziekenhuissector om de stijgende energiefacturen op te vangen, en dat voor de eerste jaarhelft van 2023. Tegen 30 juni 2023 zal geëvalueerd worden of er, omwille van de energieprijzen, bijkomende middelen moeten worden vrijgemaakt. Die 80 miljoen euro wordt buiten de begroting van de zorgverzekering gehouden en is dus een bijkomende inspanning van de regering, zegt Vandenbroucke. Die voegt daar aan toe dat een en ander de patiënten moet beschermen en er moet voor zorgen dat de ziekenhuizen de gestegen energiekosten niet aan hen doorrekenen via ereloonsupplementen. Het bedrag zal worden toegekend op basis van het aantal erkende bedden.

Minister Vandenbroucke wees daarnaast maandag ook op de algemene steunmaatregelen die de regering nam tijdens het voorbije begrotingsconclaaf, en die ook op de zorgsector van toepassing zijn. Het gaat om de uitzonderlijke vermindering en het uitstel van de netto patronale RSZ-bijdrage volgend jaar, die alles samen goed zijn voor ‘een zuurstofballon van 390 miljoen euro’ voor de sector.

Nog buiten de begroting: een globale covid-provisie van 100 miljoen euro. Het blijft onzeker hoe het virus zich zal gedragen en we zitten nog niet in een fase waarin de impact van covid voorspelbaar is en de uitgaven ingeschat en structureel verankerd kunnen worden, luidt het. Vanaf 2024 zullen de covid-uitgaven evenwel wel structureel worden opgenomen in de begroting.

Vandenbroucke hamerde maandag ook op wat hij noemt een ‘doelmatige hervorming’ van de sector. Extra inspanningen, zoals bijvoorbeeld een herziening van prestaties die niet meer nodig zijn, moeten dit jaar 20 miljoen euro opleveren en in 2024 zowat 80 miljoen euro in het laatje brengen. Geld dat volledig kan geherinvesteerd worden in de sector. Maar, waarschuwt Vandenbroucke, als die hervormingen niet gebeuren, ‘dan zal dat een impact hebben op de honoraria’.

En dan zijn er uiteraard ook de maatregelen die wel binnen de begroting van de ziekteverzekering werden goedgekeurd. Die goedkeruring kwam er unaniem, na een eerder voorstel van het verzekeringscomité van het Riziv twee wekeen geleden. Gezondheidszorg is de op één na grootste post in de federale begroting. Voor 2023 ligt een budget van net geen 35,3 miljard euro klaar

Minister Vandenbroucke stelde een aantal belangrijke punten voor. Zo wordt in de begroting 100 miljoen euro uitgetrokken voor een structurele kostencompensatie voor zorgverleners. Wie die zal krijgen, is nog niet duidelijk, daar moet nog over overlegd worden, maar wel duidelijk is dat de centen enkel bestemd zullen zijn voor wie volledig geconventioneerd is en dus de afgesproken tarieven respecteert. Dat moet niet-geconventioneerden aanmoedigen om toch in de tarieven te stappen, aldus Vandenbroucke.

Om wie onder het systeem van de maximumfactuur valt te beschermen, worden de remgeldplafonds van die maximumfactuur in 2023 niet geïndexeerd. De sterk stijgende inflatie zorgt er namelijk voor dat bij ongewijzigd beleid de plafonds met ongeveer 10 procent zullen stijgen, waardoor iemand die vandaag terugvalt op een maximumfactuur van 500 euro, volgend jaar 50 euro meer uit eigen zak zou moeten betalen. 650.000 gezinnen worden daardoor beschermd, waarvan 450.000 met een chronische aandoening.

Daarnaast is in de begroting ook een extra investering van 95 miljoen euro voorzien voor een betere terugbetaling van brillen, betaalbare tandzorg, een verlaging van de vervoerskosten voor patiënten, en zijn er maatregelen voor een betere zorg en levenskwaliteit voor mensen met kanker. Bij dat laatste gaat het onder meer om de terugbetaling van hoofdhuid- en hand/voetkoeling, die helpt om haaruitval te berpeken voor mensen die chemotherapie krijgen en tintelingen en een branderig gevoel moeten beperken. Er wordt tot slot ook 25 miljoen euro uitgetrokken voor de herwaardering en de hervorming van de kinesitherapie, met een verhoging van de conventiegraad voor ogen.