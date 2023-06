Wunsch verdedigt negatief advies Nationale Bank voor voorstellen rond optrekken spaarrente

Volgens de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch is er wel degelijk een aantoonbaar verband tussen de winsten van de banken en de financiële stabiliteit van het systeem. Dat maakte hij dinsdag duidelijk tijdens een hoorzitting in de Kamer. Het omgekeerde beweren noemde hij “dom”.

De gouverneur van de Nationale Bank gaf dinsdag in de Kamercommissie Financiën tekst en uitleg bij het advies dat de regering had gevraagd over een koppeling van de rente op de spaarboekjes aan die van de centrale bank. Volgens de NBB is het risico op vlak van financiële stabiliteit te groot voor zo’n ingreep, bleek vorige week al.

De voorstellen van socialisten en groenen hielden in dat de banken een basisrente bieden. Een voorstel zou momenteel neerkomen op een minimumrente van 1,85 procent, inclusief getrouwheidspremie, legde NBB-dienstchef financiële stabiliteit Jo Swyngedouw dinsdag uit. Dat zou de banken 4,5 miljard euro kosten, berekende de Nationale Bank, en dat is meer dan de helft van de nettowinst van de banken – zakenbanken niet inbegrepen – in 2022, stipte Wunsch aan.

Zeker voor de banken met in verhouding veel spaardeposito’s houdt een abrupte verhoging van de rente op spaarboekjes volgens de NBB een risico in. “Bepaalde banken zouden gedurende opeenvolgende kwartalen verlies lijden”, aldus Wunsch.

Dat alles houdt een breder risico in voor de financiële stabiliteit in haar geheel, waarschuwt de Nationale Bank. Wunsch verwees daarvoor naar de recente falingen in de VS en Zwitserland. “We hebben kunnen vaststellen hoe snel een dalende beurskoers zich vertaalt in een vlucht van klantendeposito’s. Zeggen dat er geen verband is tussen de winsten (van banken, red.) en de financiële stabiliteit is, sorry, dom.”

Hij benadrukte dat het negatieve advies van de Nationale Bank unaniem was.

Wunsch kwam ook nog terug op uithaal van PS-voorzitter Paul Magnette, die de Nationale Bank maandag op Twitter een “ultraliberaal discours” verweet. “Wij zijn niet de vakbond van de banken. (…) Ik kan moeilijk aanvaarden dat men de integriteit en de competentie van de medewerkers van de Nationale Bank in vraag stelt.”

PS-fractieleider Ahmed Laaouej verweet Wunsch desalniettemin opnieuw inmenging in het politieke debat. “De sterkte van onze instellingen is dat ze boven het gewoel blijven (..) ik kan de gouverneur en de Nationale Bank enkel maar aanmanen tot terughoudendheid.”

De Nationale Bank buigt zich op vraag van de regering nog over een aangepast voorstel dat tot hogere spaarrentes moet leiden. Dat advies ligt nog niet klaar.