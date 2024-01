Woonstbetredingen worden mogelijk in nieuw migratiewetboek van De Moor

Het nieuwe migratiewetboek dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) voorstelt, voert ook woonstbetredingen in. ‘Bij manifeste weigering van medewerking aan de terugkeer’ zou de politie dan woningen kunnen binnengaan bij mensen zonder papieren.

De regering-Michel deed in 2018 al een poging om een wet op woonstbetredingen in te voeren. Onder impuls van de toenmalige ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwam er een wetsontwerp waardoor de politie na toestemming van een onderzoeksrechter zou kunnen binnenvallen op de woonplaatsen van mensen die illegaal in het land verblijven. Alleen raakte het ontwerp nooit gestemd, na protest van de Franstalige regeringspartij MR.

In het regeerakkoord van Vivaldi wordt met geen woord gerept over woonstbetredingen. Maar staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) voert ze in haar nieuwe migratiewetboek toch opnieuw in. ‘We maken het visitatierecht of de woonstbetreding mogelijk’, staat in een toelichting bij dat wetboek dat de staatssecretaris woensdag verspreidde aan de pers. Het zou enkel van toepassing zijn in uitzonderlijke gevallen, ‘bij manifeste weigering van medewerking aan de terugkeer moeten we de mogelijkheid hebben om (…) binnen te gaan waar iemand verblijft, in het kader van een bestuurlijke aanhouding, met een voorafgaandelijke machtiging door een onderzoeksrechter’.

‘Aankondigingspolitiek’

Vooruit liet in oktober al weten dat woonstbetredingen geen taboe mogen zijn. De Franstalige collega’s van PS en de groene regeringspartijen willen daar niet van weten. Hoe dan ook is de kans klein dat het migratiewetboek van De Moor nog voor het einde van de legislatuur gestemd raakt, omdat de tekst nog door de regering en het parlement moet worden goedgekeurd en en passant ook voor advies naar de Raad van State moet. Dat levert de staatssecretaris kritiek op van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang, die haar aankondiging afdoen als een verkiezingsstunt.

Maar ook binnen de meerderheid klinkt kritiek. Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert had het over ‘aankondigingspolitiek’, Eva Platteau (Groen) en Hervé Rigot (PS) betreuren het dat het parlement de teksten nog niet te zien kreeg, in tegenstelling tot de pers. ‘De manier waarop u dit heeft aangepakt is kwalijk’, zei Platteau woensdagmiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar De Moor ook aanwezig was. ‘Dit is een heel belangrijke zaak die ook het parlement aanbelangt (..) en het is heel jammer dat u daar op die manier mee omspringt.’