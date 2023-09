‘Werkt het centennationalisme van Bart De Wever eigenlijk wel?’

Weet u nog wie Miroslav Hroch is? Van een Knack-lezer mogen we dat eigenlijk wel verwachten, maar ik herhaal het toch maar even: Hroch was de Tsjechische historicus van wie een hele tijd werd gezegd dat hij de richtingwijzer van Bart De Wever was. De Standaard stuurde ooit een journalist naar Tsjechië om het de hoogbejaarde man zelf te laten uitleggen.

Het was Hroch die met het inzicht kwam dat kiezers pas overtuigd raken van een nationalistisch programma zoals het confederalisme als ze er de sociaaleconomische voordelen van inzien. Alle romantiek moest daarbij overboord. Koppel een aantrekkelijk, nuchter, rechts programma aan de Vlaamse nationalistische dromen, en de kiezers vallen ervoor als een blok.

Dat is wat De Wever deed. Dat centennationalisme is wat N-VA grootmaakte.

Er is alleen één klein dingetje, waar Hroch volgens mij niet veel over te zeggen had, want De Wever raakt er met zijn partij telkens weer in verstrikt. Want Hrochs idee bleek eerst een briljante campagnestrategie, maar na verkiezingen in 2007, 2010 en 2019 zorgden zulke nationalistische plannen in dit land voor maandenlange, soms jarenlange impasses. En als er iets is waar de kiezer een hartgrondige hekel aan heeft, is het dat wel. De herinnering aan de eindeloze onderhandelingen dwong De Wever zelfs in 2014, toen de partij een uitslag haalde die ze nooit meer zal evenaren, om al tijdens de campagne zijn communautaire eisenbundel ritueel te verbranden.

Ook vandaag borrelt er in Vlaanderen maar weinig enthousiasme op voor de martelgang die ons naar het confederalisme moet brengen. Zelfs het Vlaamsgezinde Voka liet vorige week weten liever een efficiënter bestuur te krijgen na de verkiezingen dan een nieuwe staatshervorming.

Bart De Wever kan als antwoord alleen maar een sprookje vertellen om zijn kiezers te sussen. Hij deed het zondag nog eens, heel toepasselijk in Plopsaland: het sprookje van het minikabinet. In een land waar volgens De Wever al jaren niets meer mogelijk is, gaat hij meteen na de verkiezingen een ‘minikabinet’ installeren dat middels heldere KPI’s de begroting op orde zal zetten en dus het economisch programma van N-VA zal uitvoeren. Ondertussen zal De Wever in alle rust en kalmte met Paul Magnette het land hertekenen. Het is de regeringsonderhandelaars tijdens de coronacrisis niet eens gelukt een noodkabinet te vormen. Nee, alleen mensen die geloven dat Vincent Van Quickenborne echt luchtgitaar stond te spelen op zijn oprit, kun je zoiets nog wijsmaken.

Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.