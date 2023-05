‘Generatie X moest welvaart creëren om te overleven. Dat Generatie Z dat vanuit de welvaartsbril in vraag stelt en wijst op de overbelasting van de planeet is een goede zaak, maar het beschuldigende vingertje is daarbij niet nodig’, schrijft Jean-Marie Dedecker over het Europese landbouw- en energiebeleid. ‘Nog erger is echter het volharden in de boosheid.’

We zijn te vaak Epimetheus. Lui die “eerst doen en dan denken” en te weinig “eerst denken en dan doen” zoals zijn Griekse mythologische broer Prometheus filosofeerde, schreef Vlaams milieuminister Zuhal Demir vorige maand in een opiniestuk in De Tijd. Te veel Achilles Van Acker ‘d’Abord agir et puis réfléchir’ of te veel Jean-Luc Dehaene en de neiging om “de problemen pas op te lossen wanneer ze zich voordoen.”

We oogsten vandaag wat gisteren zonder nadenken gezaaid werd. Voorbeelden legio. In 2000 beloofden de groten der aarde, van de Amerikaanse president G.W. Bush tot de Britse premier Tony Blair en de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder om de armoede uit de wereld te helpen tegen 2015. Die staatleiders zijn verdwenen, maar de honger niet. Om Agalev in zijn paarsgroene regering te halen liet de verdwaalde Guy Verhofstadt in 2003 de kernuitstap stemmen. Om de groene oververhitte dogmatici af te koelen met de kernuitstap gaan we nu de aarde opwarmen met gas en kolen. Twintig jaar later zitten we verdwaasd en verweesd op de groene radioactieve blaren. Vandaag hebben de groene sandalen besloten dat we tegen 2035 alleen nog met elektrische wagens zullen mogen rijden. Wie vooruitziend is zou best nu al een bakfiets bestellen. De Vlaamse regelneven hebben een betonstop afgekondigd tegen 2040. Begin dus nu maar te bouwen.

Op 21 mei 1992 stemde de regering van CVP’er Jean-Luc Dehaene in Europa de wetten mee die de afbakening van de beschermde natuurgebieden zouden regelen. De lobbyisten van de Boerenbond zaten mee aan tafel. Vandaag zitten de boeren in de stront. Ons huidig landbouwbeleid is de erfenis van Sicco Mansholt. Die Nederlandse EU-commissaris was in de jaren 70 de grondlegger van het megalomane Europees landbouwbeleid, met megastallen, boterbergen, melkplassen, wijnmeren en duizenden miljarden euro’s aan subsidies. In 1970 ging 93% het Europees budget naar landbouw, vandaag nog altijd een derde. Met die grootheidswaanzin werd ook de regelneverij uitgezaaid. In haar wet-ijver regelde Europa ooit de normen voor 26 types fruit en groenten, van abrikozen tot witloof. De kromming van de komkommer bijvoorbeeld werd vastgelegd in verordening 1677/88 en leidde tot de indeling in vier klassen. Voor de klasse “extra” mocht de maximumhoogte van de kromming 10 mm per 10 cm lente van de komkommer zijn. Licht gekromde komkommers met een maximumhoogte van de kromming van 20 mm per 10 cm lengte behoorden tot een mindere klasse. Wat niet conform was moest worden vernietigd. Het duurde 20 jaar, tot 2009, vooraleer we – op een tiental vruchten na – weer natuurlijke bochtige, vertakte, knobbelige, hobbelige en kromme vruchten op de planken van de groente- en de bioboer mochten terugvinden.

En de boer…hij pootte, plantte en ploegde voort. Het is echter te gemakkelijk de schuld op de een of andere generatie af te schuiven, betoogt eurocraat Rudy Aernoudt in zijn boek “Europa, een blik achter de schermen.” Generatie X moest welvaart creëren om te overleven. Dat Generatie Z dat vanuit de welvaartsbril in vraag stelt en wijst op de overbelasting van de planeet is een goede zaak, maar het beschuldigende vingertje is daarbij niet nodig. Nog erger is echter het volharden in de boosheid.

In navolging van zijn landgenoot (Epimetheus) Sicco Mansholt wil EU-commissaris Frans Timmermans nu ook de geschiedenis ingaan als de Godfather van het klimaat- en natuurbeleid, The Green Deal. Hij wil Europa klimaatneutraal of koolstofvrij maken tegen 2050. De EU-elites en hun gigantische bureaucratie van eurocraten blijven dromen en zitten gevangen in hun ontkennende benadering van de werkelijkheid. Hun overshooting werkt eerder contraproductief. Door figuren als de socialist Timmermans gedraagt de EU zich als een ondemocratisch waterhoofd met totalitaire ambities. Zijn spindoctor en EU-kabinetschef is de Nederlander Diederik Samson, oud-PvdA-voorzitter en gewezen campagneleider bij Greenpeace voor de sluiting van kerncentrales.

Naar de kostprijs van Timmermans’ waanideeën kunnen we voorlopig enkel gissen. De bedoeling van die miljardendans is om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar daar kijkt men buiten Europa helemaal anders naar. De EU is amper verantwoordelijk voor minder dan 10% van de mondiale CO2-uitstoot. Het importeert zelfs meer CO2-uitstoot in producten van elders dan zij zelf produceert. Terwijl Europa zijn peperduur en welvaartvernietigend klimaatplan ontvouwt, blijft de concentratie broeikasgassen stijgen, tot 421 partikels per miljoen voor CO2 en 1.894 partikels per miljard voor methaan.

Nog altijd gebeurt er in Afrika zeer veel boskap om van het hout houtskool te maken. In een veelbekeken speech die hij gaf in de universiteit van Oxford, legt de Russisch-Britse commentator Konstantin Kisin uit hoe ook in Azië en Latijns-Amerika het bestrijden van de armoede als de eerste behoefte wordt gezien, om de klimaatverandering geeft men veel minder. Nog enkele cijfers: in Rusland hebben 20% van de huizen nog geen toilet binnenhuis. Eén derde van de arme kinderen in de wereld woont in India. ‘120 miljoen Chinezen lijden nog honger’, vertelt Kisin nog. ‘Dat is de eerste zorg van dictator Xi Jinping, die zelf in bittere armoede opgroeide nadat zijn vader vermoord werd door de Maoïsten, en zijn zuster van ellende zelfmoord pleegde.’ Geen wonder dus dat China twee derde van haar stroom uit kolencentrales blijft halen en zo de helft van het wereldwijde kolenverbruik opstookt.

Volgens de Global Energy Monitor zijn er in Azië momenteel 362 kolencentrales extra in aanbouw met een totale capaciteit van 186,4 gigawatt: 211 in China (115,4 GW) 49 in India (32 GW) en 60 in Indonesië (18,8). Er zijn er nog 557 gepland: nog 400 in China of 2 per week (250 GW), 44 in India (28,5 GW) en 30 in Indonesië (7,5 GW). De CO2-uitstoot per kilowattuur is volgens het IPCC 41 keer groter met gas dan met kernenergie, en nagenoeg 80 keer meer met kolen.

Door de ontploffing van de gasprijs schakelden Bangladesh en Pakistan onlangs ook weer meer over op kolenontginning. Pakistan verviervoudigt haar aantal kolencentrales om de productie van 2,5 naar 10 gigawatt te brengen. Eind december 2022 nam Duitsland de kolencentrale van Mannheim opnieuw in gebruik. Door de broodnodige back-up bij de installatie van zon- en windenergie, en door het vervangen van kernreactoren door gas- en kolencentrales is de uitstoot juist vergroot. Oliedom en dogmatische waanzin. De Duitse Energiewende is ondertussen uitgegroeid tot een fatale economische blunder. Nederland besloot zopas ook om haar bestaande kolencentrales harder te laten draaien, en Oostenrijk en Italië bliezen hun oude steenkoolcentrales nieuw leven in. De Britten openden na 30 jaar opnieuw de steenkoolmijn van Whitehaven. Hallo CO2. Volgens Michele Della Vigna, hoofdanalist van de Goldman Sachs zakenbank is ESG (Environment, Social, Governance) of duurzaam beleggen medeverantwoordelijk voor de energiecrisis. Beleggers zijn onder druk weggevlucht van gas en andere fossiele brandstoffen en grote spelers investeerden minder in hun traditionele activiteiten. Met als gevolg gastekort en het opstarten van nieuwe steenkoolcentrales. Servië en Bosnië hebben er ook 27 in de stijgers staan voor een totale capaciteit van 7,7 GW. Enz…

Bij de baard van de profeet Timmermans voorspel ik dat die Eurocraat in 2050 zal weggezet worden als Epimetheus en niet als Promotheus.