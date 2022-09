‘Wat doet Demir eigenlijk? Het energiebeleid blokkeren en vooral Vivaldi tegenwerken.’

Amper 30 lentes is ze, Nadia Naji, en al covoorzitster van Groen. Een vlotte madam die geen blad voor de mond neemt, ook niet in haar eerste interview met De Zondag. Komen aan bod: ‘hellhole’ Molenbeek, het beladen ‘woke’-debat en uiteraard de energiecrisis. ‘Misschien ben ik nog te nieuw, maar is het zo gek dat ik vraag om te stoppen met talmen?’

Ze antwoordt complexloos op vragen die anderen doen verstarren. Haar krullen heeft ze trouwens te danken aan haar Algerijnse moeder en Marokkaanse vader. Of de macht went, wil de krant eerst weten. Een partijvoorzitter is namelijk een machtig figuur in het Belgische politieke bestel. ‘Misschien zelfs té machtig. Zie de Vivaldiregering: sommige ministers doen vooral wat hun voorzitters hen op leggen. Dat is niet gezond.’

De Zondag opent het interview met de vraag waar het prijsplafond voor gas en de taks op de overwinsten blijven, twee maatregelen die Groen al maanden aankondigt. ‘Dat zijn nog altijd de beste maatregelen om de factuur te verlagen en die moeten er ook komen. Daar zal onze minister Tinne Van der Straeten keihard voor vechten. Wij geven niet op, hoor’, antwoordt Naji. ‘Maar er wordt inderdaad veel te lang getalmd om iets te beslissen. Dat is ook iets dat mij frustreert, dat het allemaal zo traag gaat.’

Ook voor Groen onder Naji kan kernenergie op termijn niet deel uitmaken van de mix. ‘Neen. Onze visie is duidelijk: wij willen honderd procent hernieuwbare energie. Dat is de duurzaamste en veiligste oplossing. We zijn pragmatisch genoeg om in een crisissituatie zoals deze, twee kerncentrales langer open te houden. Nog meer kerncentrales langer open houden, is geen optie voor ons’, aldus de covoorzitster.

Ze vindt het beleid van Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) maar niets. “(blaast) Wat doet zij eigenlijk? Het energiebeleid blokkeren en vooral Vivaldi tegenwerken. Ze wil zelfs geen overleg plegen. Ik vind dat onbegrijpelijk. Wie wint bij haar beleid? Niemand,toch? Ik zeg niet dat ze doelbewust blokkeert, maar het is wel het resultaat van haar beleid.’

Naji geeft als voorbeeld Ventilius, dat is de kabel die de windenergie van de zee aan land moet brengen. Volgens haar is vraag is of dat ondergronds of bovengronds moet gebeuren. ‘Wij zeggen bovengronds: het zal vijf miljard euro minder kosten. (op dreef) Dat gaat trouwens over een equivalent van maar liefst 3,5 kerncentrales.’

Is opnieuw geloofwaardig worden de grote opdracht van uw voorzitterschap? ‘(fel) Neen, want wij zijn niet ongeloofwaardig. Wij zijn net heel consequent als het gaat over klimaat en energie’, zegt Naji. ‘Een belangrijke opdracht is de verbreding van de partijfocus naar zorg en mentaal welzijn. En wat mij persoonlijk betreft: mijn drijfveer is strijden tegen ongelijkheid en onrecht. Dat is waarom ik dit wou doen.’

Vanwaar zou dat komen? ‘Ik ben een kind van een arbeider en een huisvrouw, opgegroeid in een dorp in Beersel, in de Vlaamse rand rond Brussel. Wij hadden geen geld over op het einde van de maand. Ik heb zeven jaar deeltijds aan de kassa van Delhaize gezeten om mijn studies te betalen. Ik ben vrijwilliger in een weekendschool voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ik weet wat armoede is.’

Of ze vorige week naar ‘De Tafel van Vier’ gekeken heeft, waar presentator Gert Verhulst enkele keren het n-woord gebruikte? ‘Neen, ik heb er wel over gelezen. Wie dat woord gebruikt, weet maar al te goed dat hij andere mensen kwetst. Ook Gert Verhulst wist dat. Ook mij kwetst het, ja. Je wil niet weten welke woorden ik allemaal naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Ik zal ze niet herhalen, want ik wil ze niet afgedrukt zien in de krant’, vertelt Naji (even stil) en vervolgt: ‘Ik vind het wokedebat heel vermoeiend geworden. Het wordt op een simplistische manier herleid tot: mag ik dit wel zeggen of mag ik daarnaar kijken? (feller) Daar gaat het niet over. Woke gaat over de strijd tegen ongelijkheid.’