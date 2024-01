Waarom de verrijzenis van Les Engagés goed nieuws is voor Vlaanderen

Inhoudelijk verschillen Les Engagés niets zo heel veel van de MR, zegt politiek journalist Christophe Deborsu.

Voorzitter Maxime Prévot en zijn partij Les Engagés, de vroegere Franstalige christendemocraten, zitten in Wallonië in de lift. Ze willen de ambassadeur worden van de ‘positieve politiek’, stelde Prévot op het uitbundige congres van Les Engagés vorig weekend in de Waalse hoofdstad Namen.

‘Dat is slim gespeeld’, zegt politiek journalist Christophe Deborsu (RTL). ‘Inhoudelijk verschillen Les Engagés niet zo heel veel van de MR. Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft een harde, offensieve stijl. Dit is een handige manier van Prévot om zich te onderscheiden: wij willen niet het politieke steekspel maar de inhoud. Dat is vandaag zijn handelsmerk.’

Niet dat Prévot geen talent heeft voor persoonlijke aanvallen en vileine debattrucs. ‘Hij kan héél cassant uit de hoek komen. Maar hij is daarmee gestopt sinds de oprichting van Les Engagés, ongeveer een jaar geleden. Die stijlbreuk is ook een stuk politieke berekening. Prévot beseft dat het aanslaat.’

Behalve partijvoorzitter is Prévot al twaalf jaar burgemeester van Namen. ‘Namen is een mooie, aangename stad. Dat zichtbare succes straalt af op Prévot en zijn partij’, zegt Deborsu. ‘Iemand van de oppositie in Namen zei me laatst: je ziet de hand van Prévot hier letterlijk overal: in de kabelbaan naar de citadel, in de loopbrug over de Maas.’

Prévot hoeft zich niet meer te bewijzen, in tegenstelling tot Sammy Mahdi.

Opmerkelijk: CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, de Vlaamse evenknie van Prévot, die eveneens op het politieke centrum mikt, gebruikt een vaak veel agressievere toon. ‘Klopt’, zegt Deborsu. ‘Denk aan zijn tweet over de “werkstrafjes” voor de Reuzengommers. Prévot zou nooit op die manier een rechterlijke uitspraak op de korrel nemen. Maar hij is natuurlijk ook vijftien jaar ouder en heeft een lange staat van dienst in de politiek. Hij hoeft zich niet meer te bewijzen, in tegenstelling tot Mahdi.’

Voor een partij die na de verkiezingen van 2019, toen nog onder de naam CDH, door politieke waarnemers op sterven na dood werd verklaard, beleven Les Engagés vandaag een ‘fascinerende verrijzenis, ook al zijn ze allang geen christelijke partij meer’, lacht Deborsu. ‘Ze zijn hip geworden en scoren best goed: 13,8 procent in Wallonië in de laatste peiling, tegenover 11,7 procent voor CD&V in Vlaanderen.’

En dat is ook positief nieuws voor Vlaanderen, vindt Deborsu. ‘Prévot kent Vlaanderen beter dan veel andere Franstalige politici. Hij zegt ook niet per definitie nee tegen de N-VA en heeft een heel pragmatisch, en eerder centrumrechts profiel. Dat zou veel Vlamingen allemaal als muziek in de oren moeten klinken.’