Vooruit geeft geen krimp tijdens links spervuur op Arizona

In een geanimeerd debat heeft de Kamer gereageerd op de nationale betoging tegen de regering-De Wever. Vooruit, de meeste linkse partij in de regering, verstopte zich niet.

Als we de linkse oppositiepartijen PS, PVDA en Groen mogen geloven, liepen er vandaag 100.000 manifestanten door Brussel. De Arizona-partijen N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés hielden het op 60.000 deelnemers, de officiële inschatting door de politie.

De aanpassingen in de pensioenen en de werkloosheid zijn volgens de linkse oppositie ‘keihard’. Het leidde tot een stevig vragenuurtje in de Kamer – het eerste voor premier Bart De Wever (N-VA).

Groen-fractieleider Stefaan Van Hecke beweerde ‘Debora’ te zijn tegengekomen op de betoging, de kassierster die eerder door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau als voorbeeld werd genomen van mensen aan wie hij niet uitgelegd krijgt waarom hun loon niet stijgt. Een fictief voorbeeld, aldus Van Hecke, maar ook zij zou een gedupeerde zijn van de nieuwe regering.

Regering De Wever-Bouchez

De aanval van de groenen op regeringspartij Vooruit ligt voor de hand. Als enige linkse coalitiepartner nam de partij van Rousseau een risico door met voornamelijk (centrum)rechtse partijen in zee te gaan. En dus zonder zusterpartij PS. Dat maakt de partij kwetsbaar.

Al geven de vakbonden de Vlaamse socialisten wat krediet. Zeker de Vlaamse leiding van de socialistische vakbond ABVV ontziet Rousseau. De bonden spreken steevast over de ‘regering De Wever-Bouchez’. Ze zijn Vooruit haast dankbaar dat ze in de regering de scherpste kanten van het ‘afbraakbeleid’ probeert weg te nemen.

En dat is precies de manier waarop Vooruit haar regeringsdeelname verdedigt. In zijn tussenkomsten tijdens het parlementair vragenuurtje verdedigde de piepjonge Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens zijn partij. De 26-jarige Seuntjens verzekerde de Kamer dat een vakbondsman hem op hart drukte: ‘Chance dat Vooruit wel zijn verantwoordelijkheid neemt!’

Het leidde tot hoongelach bij de PVDA van Raoul Hedebouw. Maar Seuntjens liet zich niet intimideren: de Vlaamse socialisten verstoppen zich niet, zei hij, maar tonen haast trots dat ze ‘niet wegduiken’ zoals de PVDA en het Vlaams Belang, de ‘extremen die mensen tegen elkaar opzetten’. Seuntjens steunt de hervormingen van de regering: ‘Iedereen weet dat er iets moet gebeuren. En het moet rechtvaardig gebeuren.’ De socialisten betreuren het ‘fake news’ dat sommige partijen verspreiden.

‘Iedereen weet dat er iets moet gebeuren. En het moet rechtvaardig gebeuren.’ Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens

Gratuite slogans

Premier Bart De Wever gooide geen olie op het vuur en legde de nodige klemtonen om al zijn coalitiepartners tevreden te stellen, inclusief een uitgestoken hand naar de sociale partners. ‘Deze inspanningen zullen enkel volstaan om budgettaire rotten te stoppen’, aldus De Wever. Naar de oppositie sneerde hij dat zij buiten ‘gratuite slogans’ geen volwaardige alternatieven biedt.

‘Sommige betogers zijn wel degelijk slecht ingelicht’, zei hij bij Villa Politica. ‘Ik heb wel begrip voor sommige mensen die niet gelukkig zijn, al is het allemaal heel redelijk en geleidelijk.’

Partijvoorzitters en Kamerleden Sammy Mahdi (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) boden een variatie op het thema. Over de beperking van de werkloosheid in de tijd, zei Mahdi zelfs dat het ‘geen keuze is, maar een absolute must’. Opnieuw hoongelach bij Hedebouw en de zijnen.

Sketch

Bouchez stal dan weer de show tijdens het voorafgaande debat over de zogezegde geheime overeenkomst tussen hem en de premier over de meerwaardebelasting. Die zou niet gelden voor mensen die aandelen langer dan 10 jaar aanhouden.

Vooral PS-fractieleider Pierre-Yves Dermagne gebruikte de nodige theatrale trucs om Bouchez en De Wever pijn te doen. Maar het was Bouchez die de sketch afmaakte. Hij zei een nieuw geheim document bij zich te hebben. Daarop stonden alle sociaal-economische hervormingen van Dermagne, tot voor kort minister van Werk in de Vivaldi-regering. Het papier was spierwit.

Het viel overigens op dat de hevigste debatten tussen de Franstalige partijen onderling plaatsvonden. De Franstalige oppositie is immers bijna volledig van linkse signatuur.

Premier De Wever had bij zijn aantreden al voorbehoud gemaakt bij de manier van debatteren in de Kamer, die vuriger en hoogdravender kan zijn dan in het Vlaams Parlement. Bij het robbertje tussen PS en MR viel van De Wevers gezicht ‘ik wil hier niet zijn’ af te lezen. Hij zal het toch nog vierenhalf jaar moeten volhouden.