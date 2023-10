Voorstel tot verbod op preventieve censuur door parlementsleden verworpen na tussenkomst Liesbeth Homans (N-VA)

Een voorstel van resolutie van onafhankelijk parlementslid Els Ampe met de vraag naar een verbod op preventieve censuur door Vlaamse volksvertegenwoordigers is woensdag massaal weggestemd in het Vlaams Parlement.

Dat gebeurde na een opvallende demarche van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Zij liet zich kort vervangen op de voorzittersstoel om het voorstel van Ampe vanop de parlementsbanken te bekritiseren.

Els Ampe, die sinds kort zetelt als onafhankelijk parlementslid, had met spoed een voorstel van resolutie ingediend waarin ze aandrong op een wijziging van de ‘Deontologische Code van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking’. Volgens Ampe heeft Vlaams parlementslid Conner Rousseau zich met zijn verzoek om de publicatie van een artikel (over het incident aan café ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas, red.) tegen te houden schuldig gemaakt aan preventieve censuur. Volgens Ampe is die houding deontologisch niet correct en moet de deontologische code daarom ook in die zin worden aangepast. ‘Het is kwalijk dat een lid van ons parlement dat doet en het geeft een kwalijke reputatie aan alle andere parlementsleden’, zo zei Ampe woensdagavond.

Maar de resolutie van Ampe werd door alle andere parlementsleden weggestemd. Dat gebeurde na een opvallende beslissing van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Zij liet zich op haar voorzittersstoel vervangen om te kunnen reageren vanop de parlementsbanken. Dat is ongebruikelijk, maar het kan. Homans benadrukte dat censuur een bevoegdheid is van de rechter. ‘Enkel een rechter is bij machte om preventieve censuurmaatregelen op te leggen. Een volksvertegenwoordiger kan dat niet’, aldus Homans. Volgens haar komt het voorstel van Ampe ook neer op een verbod voor parlementsleden om naar de rechter te stappen. Dat is volgens haar dan weer een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en van de Grondwet. ‘Iedereen heeft toegang tot een rechter’, aldus nog Homans.