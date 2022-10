Voormalig KP-leider Jef Turf (90) overleden

Jef Turf, voormalig voorzitter van de Vlaamse gewestraad van de Kommunistische Partij van België (KPB), is overleden op 90-jarige leeftijd.

Hij stierf afgelopen woensdag in Gent, zo staat in zijn overlijdensbericht.

Tien jaar geleden bracht Turf nog zijn memoires uit. Daarin stonden enkele verrassingen, zoals het feit dat hij in 2010 op de N-VA had gestemd, voor een zelfstandig Vlaanderen. Maar eenmaal die doelstelling behaald, zou hij wel strijd voeren voor een sociaal Vlaanderen, schreef hij, en dus tegen de N-VA.

Jozef Turf werd geboren op 12 maart 1932 in Mechelen. Na de Tweede Wereldoorlog heerste er een anticommunistisch sentiment in West-Europa, maar dat belette de jonge Turf niet om sympathie te hebben voor het marxisme en te breken met zijn katholieke achtergrond. In de jaren 1950 werd hij lid van de KPB.

Turf studeerde kernfysica en ging werken in Namen voor het KMI, waar hij de radioactieve neerslag bestudeerde. Tijdens de Koude Oorlog was een kernoorlog nooit veraf. Turf schreef hierover een verontwaardigde brief naar de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Arthur Gilson, die het gevaar van een kernontploffing had geminimaliseerd, zo staat in zijn memoires.

Kritiek op Moskou

Aan het begin van de jaren 1960, na de staking tegen de Eenheidswet, beëindigde Turf zijn wetenschappelijke werkzaamheden en werd hij lid van het politiek bureau van de Kommunistische Partij. Hij trok naar Gent en nam er deel aan verschillende arbeidsacties, zoals de bezetting van de ACEC-site, de dokwerkersstaking of de maandenlange vakbondsstrijd bij Fabelta in Zwijnaarde. Van 1968 tot 1988 was hij Vlaams voorzitter van de Kommunistische Partij en een van de drijvende krachten achter de federalisering van de partij. Maar zijn Vlaamsgezindheid en kritiek op de Oost-Europese regimes en op Moskou leidden in 1988 tot een breuk met de partij.

In zijn memoires verwijst hij ook naar de acties bij Gentenaars van wie de gas- en elektriciteitsaansluiting werd afgesloten in de winter van 1984-1985. Turf knipte de zekeringen door zodat ze opnieuw stroom hadden, en kreeg hiervoor de bijnaam ‘de loodgieter’. Kort nadien had elk gezin in België recht op een minimum aan elektriciteit. Turf was ook oprichter van het Frans Masereelfonds en lid van de Gravensteengroep, een groep intellectuelen die in 2008 pleitte voor een nieuwe staatshervorming. Hij werkte ook nog als freelance journalist voor persagentschap Belga.