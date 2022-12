Voormalig CVP-staatssecretaris Paul De Keersmaeker (93) is overleden

Voormalig staatssecretaris, Kamerlid en Europarlementslid voor de CVP Paul De Keersmaeker is op 93-jarige leeftijd overleden.

Dat bericht Het Nieuwsblad en wordt aan Belga bevestigd.

Paul De Keersmaeker was al jaren ziek en overleed vrijdagochtend thuis, bevestigt de voormalige woordvoerder van De Keersmaeker aan Belga.

De Keersmaeker was decennialang Kamerlid en zetelde van 1974 tot 1981 ook in het Europees Parlement. Hij stond bekend als een dossiervreter, was de Vlaamse zaak genegen en ijverde ervoor de verfransing in randgemeenten rond Brussel in te dijken door fusies te bewerkstelligen, zegt zijn voormalige woordvoerder. Dat gebeurde onder meer ook in Kobbegem, dat later fuseerde tot Asse, waar hij jarenlang burgemeester was. De Keersmaeker onderhandelde ook mee over het Egmontpact. In 1981 werd hij staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw onder premier Wilfried Martens, met wie hij een goede verstandhouding had. Hij zou op post blijven tot 1992. De Keersmaeker liet zich onder meer opmerken met zijn succesvolle aanpak van de Afrikaanse varkenspest, en verzette zich in 1982 – toen België voorzitter van de Europese Raad was – tegen de Britse blokkering van de landbouwprijzen.

De afscheidsplechtigheid vindt volgende vrijdag om 11 uur plaats in Kobbegem.