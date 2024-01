‘Peter Verlinden én Wouter Beke op de Europese lijst van de CD&V: wie heeft dat verzonnen?’

Ik mis nog altijd het cynisme om met echt veel plezier over politiek te kunnen schrijven. Daardoor ontgaat mij al weleens iets. Toen Kris Peeters in 2018 door zijn partij vanuit Puurs naar Antwerpen werd gestuurd om daar een hopeloze strijd aan te gaan om het burgemeesterschap tegen Bart De Wever, zagen gevestigde commentatoren daar een strategische zet van Wouter Beke in. De CD&V-voorzitter had het gehad met Peeters, die hem in de regering-Michel nog maar weinig successen en veel miserie had opgeleverd. Beke stuurde Peeters naar Antwerpen enkel en alleen om hem daar ten onder te zien gaan.

Ik kan echt niet geloven dat partijgenoten elkaar zoiets zouden aandoen.

Maar soms wordt het wel heel verleidelijk.

Beke werd nadien zelf Vlaams minister van Welzijn in de regering-Jambon. In 2022 nam hij ontslag omdat hij de crisis in de kinderopvang niet aankon, laat staan kon oplossen. Het had het einde van een politieke carrière kunnen betekenen, maar Beke slaagde erin om voor de verkiezingen van 9 juni niets meer of minder dan het Europese lijsttrekkerschap van zijn partij te claimen. Ik ben nog niet ervaren genoeg om het hele spel te doorzien, maar het is mij nu wel duidelijk dat deze keer iemand binnen CD&V Beke die plaats absoluut niet gunt.

Enter Peter Verlinden.

De ooit gerenommeerde buitenlandjournalist van de VRT werd tijdens de coronacrisis een controversiële figuur. Verlinden zag plots complotten – media als Knack werden door beleidsmakers zogezegd gedicteerd wat we moesten schrijven – en het hele coronabeleid was in zijn ogen verkeerd. Hij ondertekende, uiteraard, het befaamde Wintermanifest. Verlinden outte zichzelf nooit zelf als een antivaxer, maar hij kwam wel heel graag dicht in hun buurt. Waarom wil een partij als CD&V zo’n parcours op 66-jarige leeftijd belonen met een (weliswaar haast onverkiesbare) derde plaats op de lijst? Laat die vaccinatiecampagne in Vlaanderen nu juist het enige wapenfeit zijn waar Wouter Beke als minister trots op mag zijn. Dat was een groot succes. Blijkbaar vond iemand het bij de CD&V wel geinig om net achter Beke als lijsttrekker een van de complotdenkers de piste in te sturen die hem tijdens de coronajaren het bloed van onder de nagels haalden.

Els Ampe vertelt dezer dagen graag dat CD&V Peter Verlinden bij haar nieuwe partij heeft weggekocht met een postje. Het moet zijn dat Verlinden is beloofd om straks in het Europees Parlement de assistent van Wouter Beke te mogen worden.