‘Voor Viktor Orban had Tom Van Grieken zijn korte broek thuis gelaten’

Ik weet niet of u het weet, maar onlangs wandelde Tom Van Grieken in tien dagen van Oostende helemaal tot in Brussel. Doe ze luisteren is de slogan van de precampagne waarvan die trektocht een onderdeel is. Het werd mij alleen niet helemaal duidelijk wie Van Grieken precies deed luisteren. Op sociale media poseerde hij telkens in korte broek naast elke Vlaming met wie hij een gesprek voerde, maar de samenvattinkjes daarvan lazen als citaten uit het programma van Vlaams Belang. Genre: ‘Het landbouwbeleid van de Vlaamse regering moet radicaal anders. Dat is niet enkel de mening van het Vlaams Belang, maar ook die van landbouwer Raf.’

Het moet zijn dat de communicatiejongens van de partij bij elk programmapunt hebben gezocht tot ze een geschikte Vlaming vonden naast wie Van Grieken met een gerust hart kon gaan staan. Of hij heeft iedereen die hij onderweg tegenkwam héél goed doen luisteren. Zo goed dat die mensen achteraf alleen nog maar de standpunten van zijn partij konden opzeggen.

In Brussel hield Vlaams Belang vorige week een betoging, maar Van Grieken reisde daarna gewoon voort richting het oosten. Enkele dagen later verscheen hij op Twitter trots aan de zijde van Viktor Orban, de premier van Hongarije die ervoor zorgde dat zijn land nog maar net een democratie genoemd kan worden. Deze keer stond er niet bij waarover het gesprekje was gegaan, maar misschien hebben de twee geen woorden meer nodig om elkaar te begrijpen.

Een jaar geleden al hield Van Grieken op Radio 1 een even lachwekkende als hartverwarmende verdediging voor het regime van Orban: de vrijheid van de media was in zijn ogen groter in Hongarije dan in Vlaanderen. En holebi’s zijn er beter aan toe in Boedapest dan in Borgerhout. Naar de manier waarop Orban de politieke spelregels de voorbije dertien jaar in zijn land herschreef, zodat de oppositie er geen enkele kans meer maakt, werd Van Grieken toen niet gevraagd. Ook daar had Van Grieken zich ongetwijfeld vanaf gemaakt met een halve grap of een hele leugen. Als dat model niet al een inspiratie vormt voor het Vlaanderen na 2024 waar hij van droomt.

Voor Viktor Orban had de voorzitter van Vlaams Belang zijn korte broek thuis gelaten en een maatpak aangetrokken. Hij poseerde alsof hij een politieke held ontmoette, breeduit grijnzend in de camera. Het was net alsof hij alle kiezers die hij de voorbije jaren wijsgemaakt heeft dat zijn partij echt veranderd is, van een afstandje in Hongarije stond uit te lachen.