Volmachten in Ninove: Crevits vraagt bijkomende info bij gerecht

Guy D’haeseleer, de eerste Vlaams Belang-burgemeester van Vlaanderen, is nog niet uitgenodigd voor de eedaflegging bij Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter. Daarvoor moet minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) groen licht geven. Maar er is bijkomende informatie opgevraagd bij de procureur-generaal, laat haar kabinet woensdag weten. In Ninove loopt nog steeds een onderzoek naar misbruik van volmachten.

Dinsdagavond zijn in de Oost-Vlaamse gouverneurswoning de laatste burgemeesters ingezworen. 53 van de 55 verkozen burgemeesters zijn na hun benoeming ontvangen door de gouverneur om een ceremoniële eedaflegging te voltooien. Die volgt na de eedaflegging tijdens de installatievergadering in hun stad of gemeente, maar wordt wel voorafgegaan door een advies.

‘In verband met Ninove is er bijkomende informatie gevraagd bij de procureur-generaal’, klinkt het op het kabinet van Crevits. ‘Pas als het dossier volledig is, kan de minister een beslissing nemen.’ Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt woensdagmiddag dat het onderzoek naar mogelijke volmachtfraude nog steeds loopt.

Forza Ninove haalde er een absolute meerderheid met een 500-tal stemmen op overschot. Maar er zijn ook 1.618 stemmen bij volmacht uitgebracht. Die zijn allemaal in beslag genomen om te onderzoeken of er een systeem was om doktersattesten zonder consultatie om te zetten in het stemhokje.

In Oost-Vlaanderen is ook titelvoerend CD&V-burgemeester Thomas Van Ongeval nog niet benoemd, maar dat is omdat zijn dossier niet gelijktijdig is ingediend met dat van waarnemend burgemeester Vincent Van Peteghem. Die is ondertussen minister in de federale regering van premier Bart De Wever.