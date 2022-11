Vlaanderen gaat op zoek naar energiemodel voor de toekomst

Hoe kan Vlaanderen zich tegen 2050 en nadien voorzien van klimaatvriendelijke energie? Dat is een van de centrale vragen in een belangrijke studie die de Vlaamse overheid in de markt heeft gezet. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verwacht dat de studie nog dit jaar kan gegund worden. Het resultaat van het onderzoek wordt mogelijk een belangrijk kompas voor het toekomstige energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hoe kunnen we best evolueren naar een klimaatneutrale economie en samenleving? Er zijn al verschillende studies gedaan naar dat vraagstuk, andere onderzoeken zijn nog aan de gang of staan op stapel. In antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) naar een studie van EnergyVille heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir laten verstaan dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een belangrijke studieopdracht in de markt hebben gezet.

Die onderzoeksopdracht, met als titel ‘Energiestudie 2050+’, moet een beeld geven van hoe Vlaanderen zich in de toekomst ‘op een realistische en kostenefficiënte wijze kan voorzien van klimaatvriendelijke energie’, zo staat te lezen in het bestek. Met klimaatvriendelijk wordt ‘koolstofarm, klimaatneutraal of koolstofnegatief bedoeld’.

Bedoeling is om zowel de toekomstige energievraag als het energieaanbod in kaart te brengen (in stappen van vijf jaar) en om verschillende mogelijke scenario’s door te rekenen. Daar waar mogelijk wordt ook een “doorkijk naar 2070” gevraagd.

‘We verwachten om deze opdracht eind dit jaar te kunnen gunnen, zodat de opdrachtnemer in 2023 van start kan gaan’, aldus minister Demir. Die opdrachtnemer krijgt twee jaar voor de oplevering van het eindrapport, maar er wordt wel gewerkt met tussentijdse (deel)rapporten om de zes maanden. Volgens CD&V-parlementslid Bothuyne wordt de studie ‘een belangrijk politiek document’.