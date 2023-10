Vlaanderen en federale overheid klaar om in Elia te stappen

De Belgische gemeenten onderhandelen om de federale en Vlaamse overheid mee aan boord te halen bij stroomnetbeheerder Elia. Dat schrijft De Tijd.

De gemeenten, die via hun holding Publi-T een belang van 44,8 procent bezitten, hebben een plan om te vermijden dat ze de controle verliezen bij Elia. Het bedrijf zal de komende jaren namelijk veel vers geld moeten vinden om de miljarden­investeringen rond energietransitie in België en Duitsland te kunnen financieren.

Volgens schattingen zal Elia de komende tien jaar niet alleen bijkomende schulden moeten aangaan, maar ook 4,5 miljard euro extra kapitaal moeten ophalen. Als de gemeenten hun belang willen aan­houden, zouden ze 2 miljard extra op tafel ­moeten leggen, geld dat er niet is. Daarom wordt al langer ge­keken om financiële partners aan te trekken.

De Tijd vernam nu dat er eensgezindheid is dat zowel de federale als de Vlaamse overheid mee aan boord moeten komen.

De federale investeringsmaatschappij SFPIM (vroeger FPIM) zou bereid zijn een klein minderheidsbelang te nemen in Publi-T. Het Vlaamse PMV is klaar om in te ­stappen op het niveau daaronder, in de nog op te richten holding met de werknaam New Transco, waarin zes Vlaamse intercommu­nales de krachten zullen bundelen. Daarnaast is een versterkte rol weggelegd voor de bestaande Vlaamse Energieholding, waarin behalve intercommunales ook al de financiële partijen Belfius, KBC, Ethias en P&V mee aan boord zitten. Ook die kunnen vers kapitaal bieden.

De operatie moet toelaten dat Elia verankerd blijft in België en dat het belang van Publi-T de komende jaren niet verwatert.