Vlaamse regering vergadert woensdag over energiepakket

De Vlaamse regering last komende woensdag een extra ministerraad in, gewijd aan de energiecrisis. Dat is vrijdag te horen na afloop van de reguliere ministerraad. De bedoeling is om ten laatste volgende week vrijdag met een energiepakket te komen.

Er werden vandaag/vrijdag nog geen maatregelen afgeklopt om de energiefactuur te verlichten. Er werd wel gepraat over een rem op de indexering van de huurprijzen, en er lijkt consensus over het principe. Huurders in een slecht geïsoleerd pand mogen niet dubbel gestraft worden, is de redenering. Zij zouden een hoge energiefactuur krijgen en tegelijk een grote indexering van hun huurprijs. De drie Vlaamse coalitiepartners zijn het erover eens dat daar een stokje voor moet worden gestoken, maar onderhandelen nog over de modaliteiten.

Een van de mogelijkheden is de indexering progressief door te voeren, in lijn met het energiepeil van de woning. De uitvoering daarvan is echter niet evident. Wat bijvoorbeeld met een verhuurder die het contract stopzet en een nieuwe huurder zoekt aan een hogere prijs?

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ziet op dit moment geen heil in een verlichting van de energiefactuur door er nog meer Vlaamse heffingen uit te verwijderen. De andere partijen zijn minder stellig.

CD&V en Open VLD brengen intussen hun eigen voorstellen naar de tafel. Zo ziet CD&V wel brood in een eenmalige verhoging van de kinderbijslag, zoals in het Duitse hulppakket voor de energiecrisis. De partij wil daarnaast dat zorginstellingen zouden worden beschouwd als bedrijven in deze crisis en dus ook toegang krijgen tot bijvoorbeeld renteloze leningen. Open VLD wil de subsidies op zonnepanelen heroriënteren naar extra subsidies voor isolatie. De partij vindt dat de extra inkomsten die de regering krijgt door de stijgende inflatie, moeten worden gebruikt om burgers en bedrijven door de energiecrisis te loodsen.