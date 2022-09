Vlaamse regering bereikt akkoord: CD&V keurt begrotingsvoorstel dan toch goed

Regeringspartij CD&V ligt niet langer dwars over de Vlaamse begroting en het groeipakket. Volgens voorzitter Sammy Mahdi zal zijn partij de Vlaamse begroting goedkeuren. ‘We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. CD&V laat de Vlaming niet in de steek’, zo tweet Mahdi. De acute crisis waarin de regering-Jambon de voorbije dagen zich de voorbije dagen bevond, lijkt daarmee afgewend.

De regering-Jambon stond de voorbije dagen aan de rand van de afgrond na een aanhoudend meningsverschil over het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Regeringspartij CD&V wilde het basispakket in die kinderbijslag koppelen aan de stijging van de levensduurte, maar dat vonden coalitiepartners N-VA en Open VLD te duur. Na het debacle van maandag – toen regeringsleider Jan Jambon zijn Septemberverklaring moest uitstellen en met lege handen naar het parlement moest – werd er achter de schermen gezocht naar een compromis.

Dat compromis lijkt nu gevonden. Daarbij heeft CD&V haar eis voor de koppeling aan de spilindex – maandag nog ‘een rode’ lijn voor voorzitter Mahdi – wel moeten loslaten.

‘De Vlaming heeft nood aan steun, niet aan chaos. De beste steun voor 1,6 miljoen kinderen blijft de index. Helaas staan we alleen. Het spel is door iedereen hard gespeeld de afgelopen dagen. Bij mij stopt het wanneer de welvaart van 6,6 miljoen Vlamingen op de helling staat’, zo tweet Mahdi. ‘We zullen de begroting goedkeuren met alle goede maatregelen voor de kinderopvang, ouderen, lokale middenstand… Ook dat kostte ons bloed, zweet en tranen’, gaat hij verder.

Mahdi beseft dat hij hoog spel heeft gespeeld en lijkt bereid om daarvoor door het stof te gaan. ‘We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. CD&V laat de Vlaming niet in de steek’, aldus nog Mahdi.

Jambon bevestigt begrotingsakkoord

Vlaams minister-president Jan Jambon bevestigt in een tweet dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over ‘maatregelen tegen de energiecrisis en de begroting’. ‘Ik bedank iedereen binnen mijn regering om dit akkoord mogelijk te maken. Alle details morgen tijdens de Septemberverklaring’, zo tweet de Vlaamse regeringsleider met daarbij de hashtag #bijzondertevreden.

