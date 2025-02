Vlaams regering wil jobbonus tot 2027 behouden

De Vlaamse regering zal in september 2025, bij de opmaak van de begroting voor 2026, bekijken hoe ze de niet-afschaffing van de Vlaamse jobbonus budgettair zal compenseren. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Eerder op de dag had minister van Werk Zuhal Demir (N-VA) laten verstaan dat de Vlaamse jobbonus minstens tot 2027 behouden zou blijven.

Verwijzend naar het Vlaamse regeerakkoord zei minister Demir dat de Vlaamse jobbonus – de bonus tot maximaal 650 euro per jaar voor de werknemers met de laagste lonen – enkel geschrapt wordt wanneer de geplande federale taxshift die afschaffing zou compenseren. ‘Ik begrijp nu dat de federale ingrepen pas vanaf 2027 van kracht zullen worden, pas dan zullen de nettolonen stijgen. Als minister van Werk zal ik er alles aan doen om de jobbonus tot die tijd te behouden’, aldus Demir.

De vraag is natuurlijk hoe de Vlaamse regering dat begrotingsgewijs gaat opvangen, want de afschaffing van de jobbonus staat vanaf 2026 in de budgettaire tabellen, te beginnen met een besparingsbedrag van 242 miljoen euro in 2026.

‘De geest van de afspraken in de beide regeerakkoorden is helder: we moeten werken meer lonend maken. Die lijn zal ik ook blijven bewaken, we beschermen de koopkracht van de werkende Vlaming’, stelt Vlaams minister-president Matthias Diependaele.

‘Nu het echter lijkt dat de federale opbrengst naar achter is geschoven, zullen wij bekijken hoe we de voorlopige niet-afschaffing van de jobbonus inpassen in onze Vlaamse plannen’, legt de Vlaamse regeringsleider uit. Volgens Diependaele is het de bedoeling om in september, bij de opmaak van volgende begroting, te ‘bekijken hoe we de ingeschreven opbrengsten voor 2026 voor een niet-afschaffing van de jobbonus zullen compenseren.’

Maar laat ons vooral niet vooruitlopen op de feiten, er staan ook positieve gevolgen voor de Vlaamse begroting in het federaal regeerakkoord’, besluit Diependaele.

Vlaams minister van Begroting Ben Weyts (N-VA) voegde er in de plenaire vergadering woensdagmiddag nog aan toe dat het behoud van de jobbonus voorlopig helemaal geen gat in de begroting zal slaan. Volgens de N-VA-minister is de regering ‘voorzichtig en voorzienig’ geweest en was het sowieso gepland dat de jobbonus tot eind 2026 kan uitbetaald worden aan de rechthebbenden.