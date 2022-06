Vlaams plan voor erfgoedloterij loopt af met sisser

Het Vlaamse plan om via een erfgoedloterij privékapitaal aan te trekken voor Vlaams erfgoed lijkt mislukt.

Volgens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zijn de gesprekken met de Nationale Loterij op niets uitgedraaid. Volgens de N-VA-minister heeft de Nationale Loterij een ‘gouden kans’ gemist om het Vlaamse erfgoed te ondersteunen. Zo heeft Diependaele donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Manuela Van Werde (N-VA).

De organisatie van een erfgoedloterij was opgenomen in het Vlaams regeerakkoord en in de beleidsnota Onroerend Erfgoed. Bedoeling was om, naar het voorbeeld van gelijkaardige loterijen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, jaarlijks een erfgoedloterij te organiseren, meer bepaald in aanloop naar Open Monumentendag. De opbrengsten van de loterij zouden dan worden gebruikt om een aantal erfgoedsites versneld te restaureren.

Maar het plan lijkt in de prullenmand te liggen. De gesprekken met de Nationale Loterij zijn volgens minister Diependaele op een sisser uitgedraaid. Volgens de N-VA-minister wilde de Nationale Loterij voor een andere formule (tombolaformule) kiezen en werden er voortdurend ‘nieuwe kanttekeningen en randvoorwaarden op tafel gelegd’.

Van het oorspronkelijke idee van een Vlaamse erfgoedloterij bleef niet veel meer over. ‘Ons initieel voorstel werd telkenmale verder afgezwakt tot er een lege doos overbleef’, zegt een ontgoochelde Diependaele. ‘De Nationale Loterij had hier volgens ons een gouden kans om als partner van de Vlaamse overheid ons erfgoed te ondersteunen, maar heeft deze helaas laten liggen, tot mijn grote treurnis’, aldus de N-VA-minister.

Vraagsteller Manuela Van Werde deelt die ontgoocheling. ‘Het was een mooie kans geweest om privékapitaal voor de erfgoedzorg aan te trekken, maar wat mij betreft had het vooral een project kunnen zijn om ons onroerend erfgoed nog eens positief in de kijker te zetten’, aldus Van Werde.