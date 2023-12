Vlaams Parlement vraagt onderzoek Staatsveiligheid naar mogelijke buitenlandse spionage

Het Vlaams Parlement heeft de Staatsveiligheid gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke spionage vanuit het buitenland. Dat blijkt uit een brief van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, gebaseerd op een beslissing van het Uitgebreid Bureau, die Belga heeft kunnen inkijken.

In de brief aan de Veiligheid van Staat (VSSE), waarvan ook een kopie is gestuurd naar minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD), wordt verwezen naar de mediaberichten over gewezen Vlaams Belang-politicus Frank Creyelman, die jarenlang als informant werkte voor een Chinese spion. Creyelman zetelde tussen 1995 en 1999 en tussen 2007 en 2014 in het Vlaams Parlement. Daarom vraagt het parlement nu aan de Staatsveiligheid om ‘inlichtingen in te winnen, te analyseren en te verwerken over activiteiten die de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde bedreigen of zouden kunnen bedreigen’.

Parlementsvoorzitter Homans vraagt in de brief ook welke maatregelen het parlement zou kunnen nemen om zich te beschermen tegen mogelijke spionageactiviteiten en of de Staatsveiligheid aanwijzingen zou hebben of het parlement ‘op enigerlei wijze een concreet veiligheidsrisico, onder meer door spionage vanwege buitenlandse mogendheden, loopt’.

Oppositiepartijen Groen en Vooruit zijn tevreden dat de Staatsveiligheid om een advies is gevraagd, maar zij willen dat ook de rol van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter, de eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement, onder de loep wordt genomen. ‘Het is goed dat die brief naar de Staatsveiligheid is gestuurd, maar wij dringen erop aan dat ook de rol van Filip Dewinter wordt ondezocht’, zegt Mieke Schauvliege aan Belga.

Hetzelfde geluid bij Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman: ‘Het is goed dat de Staatsveiligheid gevraagd wordt om die doorlichting te doen en het risico op buitenlandse beïnvloeding te onderzoeken. Maar met wat er in de media opduikt over Filip Dewinter, zou het goed zijn als het onderzoek zich ook focust op hem’, legt Goeman uit. Goeman verwijst bijvoorbeeld naar het bericht in Gazet Van Antwerpen waarin staat dat Vlaams Parlementslid Filip Dewinter in 2020 een levering van 10.000 mondmaskers zou hebben opgezet met de Chinese spion Shao Changchun. Dat zou blijken uit een nota van de veiligheidsdiensten over Chinese inmenging die gisteren werd toegelicht op het kernkabinet door minister van Justitie, Paul Van Tichgelt (Open VLD).

Dewinter zelf ontkent de deal. Op X schrijft Dewinter het volgende: ‘Veel zotter moet het niet worden… Wat verwijt men mij nu feitelijk? Dat ik in volle coronacrisis gratis mondmaskers uitdeelde terwijl de overheid er geen had? Blijkbaar bedreigen gratis mondmaskers de #democratie. Van spijkers op heel laag water gesproken…’

Maar de vraag van Groen en Vooruit naar een focus van de Staatsveiligheid op Filip Dewinter lijkt op een koude steen te vallen. Geen van de drie meerderheidspartijen (CD&V, N-VA, Open VLD) steunt die vraag. De meerderheid vindt de formulering van Homans in de brief ruim genoeg om ook eventuele nieuwe elementen mee te nemen.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens steunt zijn fractie de vraag naar een algemeen onderzoek door de Staatsveiligheid van alle 124 volksvertegenwoordigers. Een specifiek onderzoek naar Filip Dewinter is volgens hem dan ook niet nodig. ‘Als er spionnen zijn die zich wenden tot een lokale mandataris van een oppositiepartij dan wenden ze zich ongetwijfeld ook tot hoger geplaatsten van de machtspartijen. Een specifiek onderzoek naar één betrokkene is dus overbodig, dat zit in het verzoek van het unanieme Uitgebreid Bureau vervat’, aldus Janssens.